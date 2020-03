O médico que há em cada um de nós

Nos últimos dias, um tema vai ganhando insistência lá em casa, espelhando as dúvidas do país. Será que as escolas fecham e se antecipa o calendário das férias da Páscoa? Em plena época de avaliações, a discussão contamina as próprias aulas e vários professores deitam achas para a fogueira, defendendo perante os alunos o encerramento. Todos temos uma veia de treinadores de bancada (ou, neste caso, médicos de bancada) mas qualquer decisão deve ter na base razões científicas. O Governo tem pela frente muitas e relevantes decisões políticas a tomar, mas é essencial ouvir os técnicos antes de decidir. Nesta epidemia não há espaço para fazer política nem para nenhuma espécie de aproveitamento político, venha ele de onde vier.

Apesar de apresentarem genericamente sintomas muito ligeiros no caso de infeção, as crianças e jovens podem representar um perigo de contágio para terceiros, razão para que alguns epidemiologistas defendam o encerramento preventivo imediato. A questão está longe, contudo, de ser consensual mesmo entre a comunidade médica. Até porque deve haver uma ponderação entre os riscos e as medidas adotadas, num quadro que é de incerteza e que pode vir a ser de combate prolongado, fazendo sentido progressividade e endurecimento gradual dos mecanismos de isolamento.

A decisão é tomada num contexto de medo e de previsível agravamento da situação em Portugal. Na Feira, uma jovem de 17 anos foi três vezes à Urgência antes de ser ponderada a hipótese de ligação ao novo coronavírus, diagnóstico que viria a confirmar-se. Neste caso, não houve contacto com doentes conhecidos, mas uma possível transmissão através de colegas vindos recentemente de Milão, que nunca chegaram a apresentar sintomas. Os focos de transmissão estão a multiplicar-se e é provável que em breve passemos de uma situação que é ainda de contenção para a fase de surto.

A dúvida que nos assola a todos é imediata. Terá o Serviço Nacional de Saúde capacidade para resistir quando começarmos a ter um número mais elevado de internamentos em simultâneo? Devemos confiar no sistema ao qual recorrentemente apontamos falhas, o mesmo que tem estado nos últimos anos debaixo de fogo? Não só devemos, como é a única opção de êxito para travarmos este combate.

Sabemos que é uma inevitabilidade que o sistema venha a falhar. Já está a acontecer na resposta telefónica e na triagem, e será imprevisível a proporção que a epidemia pode vir a tomar no país. Mas cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir ativamente nesta luta. Começando no respeito rigoroso pelas decisões e instruções que vão sendo dadas pelas autoridades - mesmo que discordemos delas. Seja no encerramento de serviços, nas restrições de movimentos, ou no circuito a seguir se precisarmos de aceder a cuidados médicos.

O pior que podemos fazer é correr para as farmácias e comprar stocks de medicamentos de que não precisamos, ou correr para a linha telefónica de Saúde simplesmente para pedir informações que estão disponíveis noutros locais, incluindo online, contribuindo para impedir que ela cumpra o papel de identificação e acompanhamento de casos suspeitos. Bom senso e cumprimento integral das ordens das autoridades são a receita mais adequada, em dose reforçada, para toda a população.