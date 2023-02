O ponto fraco dos pais é o amor pelos seus filhos

Há um modus operandi criminoso que se vai difundido pelo país inteiro. As autoridades já o conhecem e agora é necessário combatê-lo com eficácia e informar as pessoas o mais possível para que estejam atentas a estas burlas.

Os atacantes fazem-se passar por uma marca credível, por um familiar, por autoridades do Estado, como a segurança social ou as finanças ou a câmara municipal. Contam sempre histórias que levam as pessoas a sentirem empatia ou a sentir que estão a ajudar ou a ser ajudadas.

Refiro-me, claro, às burlas em que os criminosos se disfarçam de cordeiros e têm por objetivo roubar dados sensíveis, dinheiro que as pessoas tenham em casa ou mesmo conseguir dinheiro através de transferências bancárias dizendo que são familiares e precisam de ajuda urgente. Podem fazer uma visita às pessoas a suas casas, podem contactar por chamadas telefónicas (vishing), por mensagens SMS ou em aplicações do telemóvel (smishing) ou por emails (phishing).

Há algum tempo uma senhora foi visitada em sua casa por atacantes que se faziam passar por técnicos da segurança social. Informaram-na que algumas notas - de dinheiro claro está - iam sair de circulação, não antes de conquistarem a sua confiança perguntando-lhe se estava bem, se necessitava de alguma ajuda. Mostraram uma nota de 100€, outra de 50€ e ofereceram-se para trocar as que a senhora tivesse em casa, para que não viesse supostamente a perder o dinheiro por causa das notas que supostamente sairiam de circulação. Tudo história falsa. Quando se apercebeu do embuste, já nada podia fazer.

Outra história foi por mensagem em que o atacante disse que era o filho e que tinha o telemóvel estragado, ou sem bateria, por isso que ficava em contacto por aquele novo número. Passado pouco tempo o atacante a fazer-se passar por filho com o novo número, pediu aos pais uma transferência bancária urgente para uma conta específica pois era um pagamento que ele tinha de fazer e não podia pois não tinha o telemóvel habitual dele para fazer o pagamento.

O ponto fraco dos pais é o amor que têm aos filhos, a pronta disponibilidade e carinho para ajudar os filhos em tudo o que podem e assim que podem, sem mais questões

A tristeza por sermos roubados é uma. A de nos sentirmos enganados e traídos é outra. Mas que a bondade e a alegria não cedam o lugar à amargura. A todas as vítimas, o meu apelo a que não se sintam culpadas.

E uma forma de isso não acontecer era termos uma justiça a acontecer com mais celeridade, com meios e leis para combater o crime e proteger as pessoas prontamente. Assim também se evitariam julgamentos na praça pública que em vez de escrutínio normal, se firmam perigosos para a democracia.

Mas essa é outra história. A de hoje é uma homenagem a todos os pais e mães que tanto amam os seus filhos. Por eles vos peço - burlões de todo o mundo - devolvam o que não é vosso.

Saiba mais para se proteger do cibercrime no site do Centro Nacional de Cibersegurança aqui.