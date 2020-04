O preço de recuperar alguma liberdade

Sabemos que em qualquer crise as camadas mais desprotegidas da população são as primeiras a sentir o impacto. As evidências de que o encerramento parcial de atividades económicas está a afetar mais quem tem salários baixos começam a ser traduzidas em estudos que nos dão indicadores concretos disso mesmo. Ontem foi conhecido um da Universidade Católica que confirma as assimetrias do impacto económico da pandemia. A perda de rendimentos é maior entre quem ganha menos de 1000 euros: 43% dos trabalhadores com esse rendimento foram afetados, enquanto a média global é de 36,8%.

Se até agora ficar em casa foi crucial para conter a propagação do vírus e manter níveis de infeção que permitissem capacidade de resposta dos serviços de saúde, é chegada a altura de traçar um plano sério para retomar a atividade. Tanto a Organização Mundial da Saúde como a Comissão Europeia já deram linhas orientadoras para esse recomeço, atendendo a fatores como os níveis de contenção da doença e capacidade de resposta dos serviços hospitalares. E vão sendo conhecidos os planos de outros países, alguns com assinalável detalhe. Veja-se, por exemplo, o calendário faseado da República Checa, um dos países europeus que melhores resultados tem apresentado na contenção da Covid-19.

Hoje há mais uma ronda de reuniões do poder político com especialistas em saúde pública e economistas. É essencial que, com base nas orientações técnicas e perspetivas de evolução da epidemia, o Governo comece a indicar-nos o modo e o tempo em que pretende fazer a normalização possível da atividade. Protegendo os grupos de risco, sempre, mas fazendo escolhas - que, sabemos, comportam riscos, mas ainda assim têm de ser tomadas. E é importante que comecemos a receber informação (e tranquilidade) quanto a esse plano. A comunicação é parte essencial desta gestão, dado o clima de desconfiança em que estamos mergulhados. Essa desconfiança começa, aliás, a acarretar riscos acrescidos para a saúde extra-Covid, como se vê na preocupante quebra na vacinação, que motivou um apelo da diretora-geral da Saúde.

Temos, contudo, de refletir sobre o preço que estamos dispostos a pagar por alguma liberdade. Não falo de medidas reforçadas de proteção, essas necessárias e importantes para mantermos a contenção do contágio e achatarmos cada vez mais a curva de novos casos, mas da possibilidade de criar mecanismos tecnológicos de controlo de movimentos individuais.

Numa crise muito rápida e que nos causou um nível de incerteza a que não estávamos acostumados, aceitámos com facilidade que tocassem em direitos e garantias que tínhamos por adquiridos. Face ao caráter excecional da situação, o estado de emergência e consequente limitação de direitos e garantias era inevitável, mas restrições mais controversas como as colocadas a direitos sindicais acabaram por suscitar muito pouco debate.

Agora está em cima da mesa a possibilidade de vigilância de dados móveis, permitindo alertas quando alguém se aproximar de um doente infetado. Os dados serão tratados de forma anónima e destruídos assim que esta fase passar. Ainda assim, são muitos os riscos para a privacidade e a Comissão para a Proteção de Dados já se pronunciou precisamente mostrando reservas em relação à proposta. Estamos a pisar terreno movediço e é bom estarmos conscientes de que, se viermos a concretizar mecanismos mais intrusivos de vigilância, estaremos a abrir precedentes perigosos. Ainda que consideremos que os fins justificam os meios, é importante que haja pelo menos um amplo debate público e consciência daquilo de que estamos a abdicar, em nome de mais segurança.