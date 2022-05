O Presidente das selfies é agora um emplastro

Num dos mais brilhantes programas de análise política em televisão - a saber: Isto é gozar com quem trabalha -, Marcelo foi caricaturado como uma criança a fazer birra porque o amigo António já não lhe conta nada. O Presidente que sabe tudo pela comunicação social não esteve de modas e vingou-se dos segredos mal guardados do governo, um dos segredos tinha ar de ser simultaneamente um segredo de Estado e um segredo de polichinelo. Vejamos.

No dia 4 de Maio, António Costa anunciou ao país que o seu homólogo ucraniano o tinha convidado a ir a Kiev e acrescentou, vaidoso, que "incluirá um encontro com o Presidente da República da Ucrânia, Volodymyr Zelensky". Está-se mesmo a ver que o professor Marcelo não deve ter gostado muita da ideia. Então e ele? Agora, que há uma maioria absoluta, fica com o papel de rainha de Inglaterra a ver o Tejo desde os jardins do Palácio de Belém? Pois se até Augusto Santos Silva foi convidado a visitar a capital mais in da Europa. Seja!

Dias mais tarde, o primeiro-ministro anunciou que ia visitar os soldados portugueses da NATO na Roménia, aproveitando para dar um salto à Polónia para visitar refugiados ucranianos, mas sobre a visita a Kiev nada estava marcado, nada se sabia. O Presidente de abalada para o outro lado do mundo, numa visita a Timor em data especialíssima, para celebrar 20 anos de liberdade, mas sem interesse mediático comparável com a guerra no leste, quis aparecer na fotografia e anunciou que era agora que Costa ia a Kiev.

Coisa de que ninguém estava à espera. Claro! Quem poderia imaginar que Costa estando na Polónia neste momento aproveitava para ir visitar o amigo Zelensky. Já tínhamos enganado os serviços secretos russos, que não estavam nada a contar com o nosso PM na Ucrânia, nem tinham bombas preparadas para enviar. Ao Presidente só lhe faltou entregar o percurso do guia Michelin que Costa escolheu para chegar à capital da Ucrânia.

Como já ninguém parece interessado em tirar selfies com Marcelo, ele cola-se como um emplastro nas fotografias de Costa.