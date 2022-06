O que não aprendemos com Pedrógão

Sabemos que não é fácil inverter o ciclo de esvaziamento do Interior e seria quase impossível acreditarmos que, após os incêndios de 2017, o país mantivesse o olhar posto em territórios como Pedrógão Grande. Terminado o horror com que vivemos aqueles dias, um horror que acabaria por se repetir em outubro do mesmo ano noutras zonas do país, no fundo todos sabíamos que os concelhos do Pinhal Interior continuariam a perder população, a envelhecer, a sentir em toda a atividade económica os efeitos do abandono.

Esta poderia ser mais uma lamúria sobre os desequilíbrios territoriais e a falta de investimento no Interior, mas é mais elementar do que isso. Como não alimentei grandes expectativas sobre as políticas para esbater assimetrias, apenas contava que aprendêssemos lições mais simples. Cinco anos depois, mesmo que adivinhássemos que tudo o resto iria faltar, deveríamos pelo menos ter melhorado significativamente os mecanismos de prevenção e proteção das populações. O que nos mostra o balanço do programa "Aldeia segura, pessoas Seguras" não é de todo tranquilizador.

Têm sido muito lentos os passos dados pelo programa, que prevê medidas como a nomeação de oficiais de segurança, a identificação de locais seguros em caso de incêndio ou a distribuição de equipamentos de autoproteção. A pandemia travou a adesão de localidades à iniciativa, sendo ainda escassa a cobertura, mesmo em zonas de risco elevado. Atualmente estão envolvidas 2233 povoações, sendo o objetivo até 2030 chegar a sete mil.

A maioria destas aldeias não tem plano de evacuação, uma das medidas essenciais para proteger a população em situação de incêndio. Quase metade não tem locais de abrigo. Algumas não têm oficial de segurança. Faltam técnicos no terreno e meios financeiros. O percurso feito depende muito das dinâmicas locais e do empenho dos autarcas, até porque o programa é de adesão voluntária.

Está a decorrer um inquérito que visa identificar as maiores dificuldades e as comissões regionais estão a trabalhar na seleção de aldeias que devem ter prioridade. É essencial um trabalho em rede, acompanhado da dotação adequada para que os equipamentos necessários sejam assegurados.

Morreram 117 pessoas em 2017, na sua maioria em fugas desordenadas, na envolvente das aldeias. E de nada serve promover projetos, criar ministérios virados para os territórios mais frágeis, ou despejar milhões de euros sobre projetos florestais, se não demonstrarmos que aprendemos o essencial: como proteger a vida e cuidar das pessoas.