O que podemos fazer na Síria? Nada, portanto, o melhor é tentar fazer tudo

Do drama de cerca de três milhões de sírios na região de Idlib, continuamos a falar nesta rádio: é quase uma obrigação cívica numa estação de notícias que há 32 anos (a TSF faz anos hoje, 29 de fevereiro) se bate pela defesa dos direitos humanos e pela denúncia das violações desses direitos.

Alexandra Schwartzbrod chama-lhe "impunidade" no editorial do Libération, sobre a "escalada perigosa" entre Ancara e Damasco. Ou será Moscovo? Podíamos chamar-lhe crime, vergonha, ignomínia. "Se ainda houvesse necessidade de provas da trágica impotência europeia no Médio-Oriente - e, portanto, no mundo, já que essa região é um dos maiores focos de crise" -, tínhamo-las em Idlib, na Síria, diante de nossos olhos, como escreve a jornalista, ensaísta e autora de romances policiais.

Sem misericórdia, as populações do noroeste da Síria têm sido submetidas, com particular intensidade nas últimas semanas, ao fogo intenso das forças do regime de Bashar al-Assad, com decisivo, criminoso e permanente auxílio da aviação militar russa. Aqueles que, desesperadamente, procuram fugir à morte, vão rumo à fronteira turca e suportam temperaturas negativas em campos de refugiados com condições de extrema precariedade. Quem está no terreno ao serviço de organizações humanitárias e sírios da região de Idlib têm-me dito que, em nove anos de conflito sírio, nunca viram nada assim.

Para os regimes de Bashar al-Assad e Vladimir Putin, trata-se de uma questão de "limpar" a última província síria controlada pela oposição. As perdas pesadas sofridas, nos últimos dias, pelas forças turcas ocorrem semanas depois da escalada em Idlib entre Ancara e o regime sírio. Na quinta-feira, rebeldes sírios apoiados por forças turcas recuperaram o controlo da cidade de Saraqib, estratégica na região por estar no eixo de duas autoestradas turcas, mas as forças de Assad conquistaram a quase totalidade da parte sul da região, capturando mais de vinte localidades.

A Turquia prefere apoiar grupos rebeldes com conhecidas ligações à Al-Qaeda (o que não deixa de dar razão ao governo sírio e seu patrocinador russo de que estão a combater terroristas), e garante que não vai mais impedir os refugiados sírios de chegarem à Europa. É a resposta de Ancara à morte de 33 soldados turcos num ataque aéreo por forças do governo sírio com apoio russo. O presidente Recep Tayyip Erdoğan joga, de um modo indecoroso, com a vida de pessoas para chantagear parceiros da Aliança Atlântica.

Já com a Rússia e com Putin com quem tão bem se tem entendido, Erdogan sabe que pode ladrar mas nunca vai morder. Com a Europa, dá mordidelas. Chantageia. Mas, valha a verdade, é o único meio disponível para Recep Tayyip Erdogan, que desempenhou um papel mais do que ambíguo na crise síria, forçar a Europa a apoiá-lo diante da aliança russo-síria.

Portanto, a crise atual desenrola-se numa frente política, com um possível confronto importante entre a Rússia e a Turquia (que acabará por não acontecer mas ambos, o sultão e o czar, divertir-se-ão a esticar a corda), e humanitária, com dezenas ou centenas de milhares de refugiados, mais uma vez, a caminho do ocidente da Europa. Como afirma no Libé Schwartzbrod, esta crise podia "não ter começado se a maioria dos ocidentais não tivesse desviado o olhar de Idlib".

A eurodeputada socialista Isabel Santos, que preside à delegação do Parlamento Europeu para os países do Mashreq, incluindo para esta crise no noroeste da Síria, afirma este sábado na TSF que a União Europeia deve ter "uma posição diplomática firme e ativa na busca do diálogo entre as diferentes partes, e procurar encontrar uma saída negociada porque só uma saída negociada pode ser sustentável, para a Síria e para toda a região".

Mas como é que se convence a Rússia e a Turquia a parar una escalada que vai levar - ou já está a levar - a um desastre humanitário? A resposta só pode ser: pressão alta. Sobretudo na economia e no congelamento de bens das elites no poder em Moscovo e Damasco nas capitais europeias.

Não há tempo a perder. Mais de 400 civis foram mortos e quase oitocentos mil, portanto, milhão de pessoas fugiram para o norte, em direção à relativa segurança das áreas mais próximas à fronteira com a Turquia desde dezembro, segundo a ONU. Cerca de 80% desse milhão, são mulheres e crianças. Estamos na iminência de uma catástrofe: o que é que a União Europeia pode fazer? Na verdade, em termos de capacidade para, no imediato, parar a escalada: nada. Como afirma José Cutileiro na TSF, "o soft power não é power, a União Europeia não tem poder". Se a Europa não pode fazer nada, pode tentar fazer tudo. Que o faça.