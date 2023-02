O relatório dos abusos é comigo e contigo

"A dor da verdade dói, mas liberta." A frase é do coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais e o pleonasmo não é um acaso. Reforça o apelo com que Pedro Strecht terminou a apresentação do relatório com o retrato da situação em Portugal: todos os que nos preocupamos com os direitos das crianças e com a prevenção de crimes tão destrutivos como estes devemos unir-nos nesta causa. Continuando a escavar e destapar realidades que magoam, mas não podem ser alvo de intervenção sem esse gesto doloroso de mexer na ferida.

O relatório constitui um autêntico murro no estômago. Pela dimensão e detalhe dos números, pela crueza dos testemunhos apresentados - dando literalmente voz ao silêncio -, pela revelação das estruturas de poder que permitiram os abusos e os mantiveram na sombra. Olhamos para os últimos 72 anos e vemos, por exemplo, como os seminários, que tiveram em tantos casos uma importância crucial na educação e na mobilidade social, foram o maior palco de crimes.

Pode haver a tentação de olharmos para os resultados do estudo e apontarmos o dedo à Igreja Católica, considerando que este é um problema que só a ela diz respeito. Mas é um problema coletivo, de crentes e não crentes. Desde logo, porque os crimes de abuso são transversais à sociedade, como sublinhou o psiquiatra Daniel Sampaio. Quando ouvimos explicar que 18% das mulheres são vítimas de abuso antes dos 18 anos, essa prevalência não pode deixar de nos causar náusea. E de nos mover em todas as frentes, seja aperfeiçoando o quadro penal ou percebendo como podemos melhorar a prevenção, a deteção e a punição destes crimes.

Importa também lembrar que continuamos a ser um país maioritariamente católico. O tema não é apenas individual, ou de escolha íntima de cada um. Determina muitas das nossas respostas coletivas, nomeadamente na economia social, e influencia muitos dos nossos traços sociais e culturais. Com tudo o que isso tem de mais-valia e de criação de redes de solidariedade, mas também com tudo o que tem de pior no sentido castrador e limitador introduzido pelas interpretações deturpadas do cristianismo.

Ao longo dos séculos, a Igreja foi criando hierarquias e estruturas de poder onde apenas deveria estar a palavra fundadora do cristianismo. Perspetivar um futuro com as pessoas implica repensar e refundar a Igreja, voltando ao essencial. O que obriga a demolir visões estratificadas e hierarquizadas, assumir a equidade entre homens e mulheres, praticar de forma verdadeira a inclusão, largar a obsessão pela sexualidade que subverteu as preocupações e prioridades doutrinárias.

Quando hoje olhamos para o relatório e vemos como, por exemplo, o interior ou as pessoas com menos qualificações estão sub-representados nas denúncias, é fácil intuir que essa lacuna decorre da menor capacitação e consciência para combater a lógica de poder do catolicismo nalgumas regiões e setores da nossa sociedade. Cidadãos mais críticos, ativos e agitadores sem dúvida que colocarão muitos conceitos tradicionais em causa. Mas esse debate será essencial para todos. Incluindo a própria Igreja, que só terá futuro se não tiver medo de se questionar e reconstruir, valorizando cada uma das pedras que faça parte dessa reconstrução.