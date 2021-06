O riso dos intocáveis

Todos nos lembramos da gargalhada de Joe Berardo na comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Em maio de 2019, o país sentiu-se literalmente gozado e chocado com as revelações do empresário no Parlamento. Comportando-se como intocável, explicou os truques usados para salvaguardar património, recusando falar dos avultados prejuízos causados à banca. "Eu pessoalmente não tenho dívidas", afirmou com toda a desfaçatez.

Poucas audições parlamentares terão sido ouvidas com tanta atenção e acolhidas com tanta indignação. Pelo teor das declarações, remetidas ao Ministério Público, mas também pela pose, esgares e risos de Berardo. Ontem, dois anos depois dessa sessão cujas imagens ainda registamos, cinco após o início da investigação às operações e créditos bancários, o empresário foi detido e o país sentiu que começava a ser redimido.

O caminho por trilhar é, contudo, ainda longo. Desde logo neste processo, em que decorre a investigação e estamos longe sequer da fase de acusação, já para não falar de eventual julgamento pelos crimes em causa - burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal e dissipação de património. Mas há também caminho a fazer noutros processos e ligações que a partir daqui poderão ser estabelecidas. Avolumam-se as perguntas por esclarecer.

Será possível reaver património, incluindo a coleção de arte de Berardo, e minimizar perdas dos bancos?

Qual o alcance da constituição do ex-presidente da CGD, Carlos Santos Ferreira, como arguido? Haverá mais gestores responsabilizados por créditos sem garantias e criminalizados por gestão danosa?

Será este caso o início do desenovelar de complexas teias montadas por outros grandes devedores, com ajuda de advogados que deveriam proteger a lei e não ajudar a contorná-la? Sabendo-se que há mais truques ou golpes idênticos ao de Berardo para dissipar património, conseguirá a justiça avançar noutras frentes?

A estas e tantas outras perguntas só o tempo dará resposta. Mas sobra uma última, essencial, que se repete ano após ano sem que se vislumbre uma solução: como é possível que Ministério Público e polícias continuem a queixar-se de falta de recursos técnicos e humanos para investigar processos complexos como este? Não é admissível que investigações se arrastem tantos anos até que se vejam resultados, sem que pareça haver capacidade política para transmitir uma mensagem de investimento e fortalecimento das autoridades e das magistraturas.

Mas há, apesar dos muitos lamentos que esta morosidade suscita, uma conquista a celebrar: não há intocáveis. E num país em que a banca tem pesado tanto sobre os ombros dos contribuintes, a esperança de que os grandes devedores e quem permitiu que as dívidas se acumulassem respondam perante a justiça tem um valor simbólico incalculável.