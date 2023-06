O tiro pela culatra

Já não importa saber se António Mendonça Mendes disse a João Galamba para ele ligar ao SIS dando conta do desvio temporário do computador com documentos classificados. Eles falaram, já sabemos. Falaram do SIS, mas o teor da conversa não é conhecido, porque o secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro não diz o que conversa com os ministros. Estivesse na CPI e era obrigado a responder, fosse ouvido pelo Ministério Público e também tinha de dizer o que disse a Galamba.

E também já não importa saber quem pressionou a partir de cima para que o agente do SIS não regressasse à sede sem o aparelho. A bem ou com as coisas a complicar. A ação do SIS foi ilegal. Ponto final. Parágrafo.

Agora olha-se para os jornais de referência e percebe-se que o PS anda a adubar a narrativa de que o ministro Galamba tem os dias contados. Como sempre foi instrumental, já não é imprescindível. Se atendermos à quase unanimidade dos comentários feitos quando António Costa segurou o seu ministro, afrontado o Presidente da República, poderemos estar perante mais uma jogada do mestre. Não seria surpresa total chegar ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito e o destino de Galamba fazer parte das consequências que o primeiro-ministro prometeu tirar da CPI.

Se acontecer, se Galamba acabar substituído, haverá quem veja neste tiro pela culatra, mais um golpe de génio político. Até pode ser que seja. Dessa forma, Costa pode esvaziar o Conselho de Estado de Julho. E tanto vai esvaziando a concorrência que nem se dá conta de que no vazio se sentem os portugueses.

Olhando para a sondagem do ICS e ISCTE para a SIC e para o Expresso, o que vemos, entre uma grande desilusão pela vida que lhes é dado viver, os portugueses não confiam nos partidos políticos, no governo e no Parlamento. A semana passada, a mesma sondagem dizia que os portugueses não querem que se mexa em nada e querem que se leve a legislatura até ao fim. É preocupante, muito preocupante. Os portugueses acham que a vida é uma trampa, mas não querem fazer nada para que mude. Simplesmente, porque não acreditam que possa mudar.