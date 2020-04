O vírus não "mata" as celebrações do 1º de maio

Boa tarde. O Governo já decidiu o que vamos e o que não vamos poder fazer até ao próximo dia 2 de maio. A terceira fase do estado de emergência prevê o levantamento da cerca sanitária em Ovar. E algum alívio nas medidas de restrição que estavam em vigor. Vamos aos números e aos factos que marcam mais um dia de pandemia.

Os números mais recentes

Em Portugal já morreram, até agora, 657 pessoas devido à Covid-19. Nas últimas 24 horas houve mais 28 óbitos. Registaram-se ainda mais 181 novos casos de contágio, fazendo subir o número de infetados para 19.022. O que, apesar de tudo, é uma boa notícia: percentualmente, este é o crescimento mais baixo de sempre.

A segunda boa notícia é que, até ao momento, 519 pessoas já conseguiram vencer o vírus.

No Reino Unido morreram mais 847 pessoas nas últimas 24 horas e o número de vítimas eleva-se assim para 14.576.

A Bélgica ultrapassou a barreira das cinco mil mortes por Covid-19. E contabiliza já 36.138 casos de infeção por Covid-19 no país.

Da Alemanha chegam boas notícias: o ministro da Saúde anunciou esta sexta-feira que o surto do novo coronavírus no país está "novamente sob controlo".

A Rússia anunciou que tem 32.008 casos de Covid-19 e 273 mortos a lamentar. Moscovo e São Petersburgo são as regiões mais afetadas.

Nos Estados Unidos morreram mais de quatro mil pessoas nas últimas 24 horas. O que faz disparar o número total de vítimas para 33 mil, naquele que é o país do mundo com mais mortos pelo novo coronavírus.

E na China, afinal, morreram mais pessoas em Wuhan do que as autoridades tinham inicialmente reportado. O regime admite um aumento de 50% de óbitos.

O vírus já matou 141 mil pessoas e infetou mais de 2,1 milhões em todo o mundo. Há quase meio milhão de pessoas curadas.

O que se passa no terreno

Um lar, em Vila Franca de Xira, tem, pelo menos, 51 pessoas infetadas. Mas este número pode ser bem maior. A administração do lar pede, em desespero, a ajuda da autarquia. É uma notícia TSF.

O Governo garante que vão ser distribuídos em breve cinco mil testes com resultados em menos de uma hora. A prioridade é para os hospitais.

O Hospital de Ovar é o primeiro do Serviço Nacional de Saúde a iniciar teleconsultas durante a pandemia. A nova plataforma permite apresentar ao doente resultados de exames, proceder a registos, emitir prescrições e solicitar avaliações laboratoriais e radiológicas.

Entretanto, vários oncologistas vieram alertar para o pós-Covid: podem vir aí três grandes ondas na saúde e o cancro está na linha da frente.

E porque os dias que correm também servem para mostrar solidariedade, hoje as forças de segurança prestam homenagem aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate a esta pandemia.

O que a política está a fazer...

O Governo anunciou esta sexta-feira as medidas que vão fazer parte do estado de emergência até ao início do próximo mês. O cordão sanitário em Ovar vai ser levantado. As concessionárias das autoestradas não vão ter direito a indemnizações compensatórias. E as comemorações do 1 de Maio vão mesmo poder realizar-se.

O Presidente da República confirmou, também nesta sexta-feira, que vai participar nas cerimónias do 25 de Abril e do 10 de Junho.

Há constitucionalistas muito críticos das decisões do Executivo. Falam em "inconstitucionalidades ostensivas" e avisam que não cabe ao Governo restringir direitos de deslocação aos idosos, mas garantir que estes permanecem em segurança,

Quase dois meses depois da pandemia que deixou as empresas de comunicação social numa situação aflitiva, a ministra da tutela, Graça Fonseca, prometeu para hoje o pacote de medidas de apoio ao setor. Mas, na realidade, o pacote só tem uma medida: a antecipação de 15 milhões de euros em publicidade. Pronto. Foi só isto.

Do mediterrâneo chegam outras críticas, mas estas direcionadas a Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo. Lembra-se de Yanis Varoufakis? O ex-ministro das Finanças da Grécia que se tornou numa espécie de pop star da política durante a crise de 2010? O Hugo Neutel esteve à conversa com ele e as palavras são duras: Centeno "vergonhoso" no Eurogrupo, diz Varoufakis à TSF, deixando ainda um prognóstico: vai haver "austeridade pior do que em 2011". Temos a entrevista, na íntegra, também em inglês.

Quem espera mais, mas da Comissão Europeia, é o vice-presidente do Parlamento Europeu, e eurodeputado do PS, Pedro Silva Pereira que, em entrevista à TS,F pede mais ambição.

... e como tudo isto mexe com a economia

A economia chinesa registou a maior contração desde 1970.

O mercado automóvel europeu já caiu 55% em março. Itália, França e Espanha foram os países que mais contribuíram para esta hecatombe.

A crise económica tem vários efeitos colaterais e a pobreza pode ser uma delas. A ONU alerta que a pobreza extrema entre as crianças pode fazer cerca de 62 milhões de vítimas.

Por cá, as empresas continuam a tentar adaptar-se à nova realidade. Em Penafiel várias delas reinventam-se e estão agora a produzir máscaras para a população.

E a fábrica da Peugeot e da Citroën, em Mangualde, diz estar em condições de retomar a atividade. O dia exato ainda não está definido.

Informações que lhe podem ser úteis

Não se esqueça que as empresas têm até esta sexta-feira para enviar a declaração periódica do IVA. O prazo, que terminava a 10 de abril, foi alargado mas termina agora.

E o Governo veio desafiar os trabalhadores que estejam em lay-off e que queiram trabalhar na agricultura a dar um passo em frente. Quem o fizer terá isenção de IRS.

O mesmo Executivo decidiu também proibir as empresas de lucrar mais do que 15% com a venda de álcool e máscaras. O problema é que a lei não define a partir de que valor há especulação.

Ir à praia no verão será sempre com restrições. As autoridades de Saúde do Algarve estão a estudar como as adotar.

Sugerimos ainda que...

O que significa ao certo "aprender a viver com o vírus"? Foi o que a Carolina Rico foi tentar descobrir. E, pelo menos, a uma conclusão chegou: "Não vamos passar a viver como ermitas." Aconselho vivamente este texto.

A opinião hoje tem a assinatura do Paulo Baldaia. "Vencer o medo" é o título que dá o mote a uma reflexão sobre os tempos que vivemos.

O Fernando Alves pergunta se "devemos festejar o envelhecimento" em mais uns "Sinais".

E o ator Pedro Lamares "desabafa" com a Teresa Dias Mendes sobre estes dias de confinamento social, onde às vezes o mais difícil pode ser lidar com um Border Collie de três meses que insiste em roer tudo o que apanha pela frente. O que é preciso é viver "Um dia de cada vez".

Se ainda não ouviu a Circulatura do Quadrado desta semana ainda o pode fazer, com Pacheco Pereira, Lobo Xavier, Jorge Coelho e moderação de Carlos Andrade.

E hoje é dia de Bloco Central: o Pedro Adão e Silva e o Pedro Marques Lopes vão olhar para o lado mais patriótico dos nossos responsáveis políticos. A moderação, à distância, fica ao meu encargo.

Confinado pelas circunstâncias, tenha um excelente fim de semana.

Eu estou de volta na próxima segunda-feira.