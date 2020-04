O vírus que mata e o "vírus" que ajuda a morrer. Trump did it again

Boa tarde. Donald Trump decidiu suspender o financiamento dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde (OMS). Sim. Leu bem. "Um crime contra a humanidade", já veio acusar o diretor-geral da OMS. E até o secretário-geral da ONU já veio criticar a decisão, mas Trump, que sabe mais do que toda a gente, está inamovível. E agora vamos às verdadeiras vítimas desta pandemia.

Os números mais recentes

São já perto de 600 mortes em Portugal. Nas últimas 24 horas sucumbiram à Covid-19 mais 32 pessoas e o número de infetados ultrapassou os 18 mil. Casos recuperados são agora 383.

No Reino Unido já morreram quase 13 mil pessoas vítimas do novo coronavírus. De ontem para hoje registaram-se mais 761 mortos.

Espanha registou mais 523 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É uma descida face ao dia anterior, mas já morreram, até ao momento, 18.579 pessoas.

A Alemanha superou os três mil mortos e decidiu prolongar as medidas de contingência.

Trump bem pode ir ensaiando fugas para a frente, mas a verdade é que as vítimas nos Estados Unidos continuam a avolumar-se. Em 24 horas morreram mais de 2200 pessoas, naquele que é o maior balanço diário registado por um país. Os EUA contabilizam agora 25.757 óbitos.

No Brasil de Bolsonaro continuam a bater-se tristes recordes: nas últimas 24 horas morreram mais 204 pessoas e o país contabiliza já 1532 óbitos e 25.262 infetados desde o início da pandemia. Há dois governadores brasileiros infetados.

Em todo o mundo, a Covid-19 já matou 123.920 pessoas e infetou quase dois milhões.

O que se passa no terreno

Na segunda fase do estado de emergência as forças policiais fizeram 142 detenções e foram encerrados mais de 350 estabelecimentos comerciais por incumprimento.

Quem anda no terreno é a Autoridade para as Condições do Trabalho que, só em março, fez mais de 900 inspeções.

O que a política está a fazer...

O Parlamento decidiu hoje que as celebrações do 25 de Abril, na Assembleia da República, vão decorrer com um terço dos deputados e convidados nas galerias.

António Costa defende que as restrições têm que ser levantadas de forma gradual, mas pede que não haja "ilusões": enquanto não há vacina nada será como antes.

O Presidente da República alinha pela mesma bitola e avisa que, "em maio, os portugueses vão começar a habituar-se a conviverem com um vírus que foi vencido".

Rui Rio escreveu aos militantes do PSD a avisar que não é ético nem patriótico criticar a atuação do Governo em tempos de Covid-19. A mensagem não caiu lá muito bem.

Quem não se importa de ser pouco patriótico é o vice-presidente de Rio. No programa "Almoços Grátis", da TSF, David Justino considera que António Costa anda com excesso de mediatismo, tantas são as entrevistas.

Para garantir a telescola, o Governo recorreu ao ensino particular e cooperativo. A TSF sabe que houve dificuldade em encontrar professores disponíveis para o projeto da telescola.

A Comissão Europeia apresentou um plano para lidar com a Covid-19. O modelo defende um equilíbrio entre as consequências económicas e sociais, com o princípio "central" de proteção da saúde pública.

... e como tudo isto mexe com a economia

São outras vítimas, mas não deixam de ser vítimas. Nos centros de emprego já se sente a "avalanche" de desempregados. A procura do subsídio de desemprego, nas últimas semanas, é assustadora.

São outras vítimas, mas não deixam de ser vítimas. Cerca de 43% dos trabalhadores com rendimentos até 1000 euros já sofreram um corte nos rendimentos. No caso dos empresários em nome individual e trabalhadores por conta própria a perda de rendimentos chegou quase aos 72%.

São outras vítimas, mas não deixam de ser vítimas. Portugal tem, neste momento, 66 mil empresas com trabalhadores em lay-off.

Só no setor automóvel, 42% das empresas registaram uma quebra da faturação de 70%.

Informações que lhe podem ser úteis

Tem mesmo de pagar um serviço que não utiliza durante esta pandemia? A Carolina Rico foi à procura de respostas e tem aqui um texto muito completo, com conselhos úteis da Deco. Vale a pena ler.

Posso recusar ser ventilado para ceder o ventilador a outro? A ideia surgiu na entrevista à RTP do ex-Presidente da República Ramalho Eanes. E o Nuno Guedes foi tentar perceber se pode ser mesmo assim.

António Guterres veio denunciar a "perigosa epidemia de desinformação". Há muita coisa falsa a circular pelas redes e, muitas delas, são perigosas para a saúde de todos.

Atenção a um outro alerta do Infarmed: andam a circular embalagens falsificadas de cloroquina para tratar Covid-19. O fabricante - Brown & Burk Pharmaceuticals Limited - não está autorizado pelas autoridades europeias.

E a ZERO veio pedir que continuemos a reciclar, mesmo em tempo de pandemia. A associação ambientalista defende que não há qualquer evidência que permita inferir que os procedimentos normais para a gestão de resíduos sejam inseguros ou insuficientes em termos de prevenção da infeção por Covid-19.

Das boas notícias: uma inglesa de 106 anos é a britânica mais idosa a sobreviver ao novo coronavírus.

Como lidar com um adolescente durante esta fase que estamos a atravessar? É a pergunta para a qual a Teresa Dias Mendes foi à procura de resposta hoje em "Sem medo do medo".

O Fernando Alves nunca falha com os seus "Sinais". "Me dá a penúltima" é a crónica de hoje.

