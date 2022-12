Os exemplos que engrandecem a Educação

As escolas são espaços vivos e dinâmicos, onde a diversificação de estratégias de ensino e aprendizagem motivam pela criatividade, pela inovação, encontrando-se com interesses, sonhos e o imaginário de alunos e adultos. Abrem-se as portas das salas de aula para o mundo real, convocando a curiosidade, a fruição conjunta e a felicidade enquanto ingredientes essenciais de um processo integral e plural.

Parece uma receita fácil, mas implica um esforço empenhado e contínuo, sustentado no elevado profissionalismo que os professores colocam diariamente no trabalho desenvolvido em prol dos seus discentes, na pretensão de elevar os conhecimentos, as competências e os valores de todos e de cada um ao máximo possível e, assim, habilitando-os com qualidade para projetos futuros.

Os ensinamentos proporcionados terão maior impacto quanto mais eficazes, pertinentes e estimulantes forem os instrumentos e os métodos aplicados pelos professores, na mesma proporção e na medida do conhecimento que estes profissionais dedicados têm dos seus alunos.

Nesta linha de pensar e de sentir, dou nota da visita realizada pelo Maestro Rui Massena, por estes dias, a uma escola de Vila Nova de Gaia.

Durante algumas semanas, jovens dos 5.º e 6.º anos de escolaridade estudaram a vida e obra desta personagem incontornável do panorama artístico nacional e internacional e realizaram uma exposição que abrilhantou o espaço escolar. No entanto, a oportunidade do contacto visual com o ídolo foi única e notável, mais ainda quando o Maestro se disponibilizou a interagir com os mais novos, e, numa espécie de aula aberta, respondeu às questões mais sui generis com que foi confrontando.

Contudo, pretendo realçar a humildade com que brindou a escola e os alunos. Não só pelo facto de ter aceitado o convite (numa altura de múltiplas tarefas) para estar com os jovens que lhe dedicaram trabalhos fabulosos e criativos e um entusiasmo avassalador, mas também por ter dispensado o seu tempo a tão nobre área - a Educação, cativando os seus inúmeros admiradores quer com o poder da palavra, quer com excertos de músicas que foi tocando para os presentes, num auditório vibrante, repleto de alunos cativados, atentos e ávidos por novos ensinamentos.

Com elevado humanismo, Rui Massena encantou a distinta plateia!

Privilegiados com os dotes artísticos sobejamente conhecidos e apreciados, os felizardos que com ele puderam privar testemunharam qualidades humanas superiores. Dono de apurado sentido de humor, conjugado com a humildade como comunica e age, resulta numa figura ímpar, que marca positivamente e pelo modelo todos à sua volta. Desafiado por um jovem, não regateou dueto improvisado que fez as delícias de todos. Bravo!

As escolas desejam mais exemplos como este, porque a interação com as escolas, através dos seus mais reconhecidos e notáveis elementos, é uma mais-valia para todas as comunidades educativas, mas também pelo facto de validarem o trabalho excecional dos professores.

Este evento, inesquecível, ficará para sempre na memória dos alunos como uma lição de excelência, na qual aprenderam muito, de forma diferente e que convocarão para as suas aprendizagens e guardarão para a vida.

Somos gratos, Rui Massena!