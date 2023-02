Os fantasmas que habitam entre nós

São vozes sem rosto e sem nome. Como fantasmas que existem mas passam despercebidos, a meio caminho entre a vida que deixaram para trás e o sonho que esperam alcançar num novo país. Falam da dureza dos dias, na reportagem do JN que hoje lhes conta as histórias, mas mantêm-se no anonimato. Por medo e por vergonha. São imigrantes e vivem em tendas montadas sob o viaduto do comboio em Campanhã.

No acampamento improvisado veem-se roupas e pares de sapatos, tachos com restos de comida, cadeiras de campismo com vista para o Porto e para Gaia. Naquelas 27 tendas vivem marroquinos, argelinos, tunisinos, trabalhadores desempregados ou ainda sem um salário suficiente para arrendar uma casa. Enquanto esperam que essa oportunidade chegue, preferem as tendas a quartos sobrelotados, onde receiam conflitos. Quem consegue melhorar os rendimentos e deixa a tenda, dá a sua vez a outro. Numa espécie de reserva de emergência para quem chega a Portugal e esbarra no mesmo circuito de precariedade absoluta.

Já ouvimos histórias semelhantes em pensões e anexos sobrelotados em Beja ou Odemira. Ou nos beliches em que se amontoam imigrantes na Mouraria, em Lisboa. Vamos ter com eles de tempos a tempos, quando um acidente ou uma operação especial de fiscalização nos despertam para as condições sub-humanas em que vivem. Depois viramos a página e esquecemo-nos que a desumanidade não é coisa distante. Teimamos em fingir que não vemos as suas vítimas em tantos viadutos e esquinas das nossas cidades.

É urgente encararmos esta realidade de frente e discutirmos soluções. Não para arranjarmos argumentos, como alguns tentam fazer, para voltar a criar barreiras e alegar que só poderemos receber os imigrantes para os quais tenhamos condições. Isso é virar o problema do avesso e ignorar as graves desarticulações entre serviços da Administração Central e Local que nos impedem de ter condições de habitação, segurança no trabalho, dignidade e respostas sociais para todos os que desejam trabalhar e viver aqui.

Não pode haver dúvidas, na sociedade portuguesa, do quanto a imigração é valiosa para o país. É uma das poucas armas para mitigar os efeitos do envelhecimento e atenuar o decréscimo da natalidade. Em 2021, 14% dos bebés nascidos em Portugal eram filhos de mães estrangeiras. Apenas a imigração pode, além disso, dar resposta a setores a braços com uma absoluta falta de mão de obra. Não admira que o Governo tenha vindo a assinar acordos de mobilidade com países de expressão portuguesa para facilitar o recrutamento de trabalhadores. O que apenas reforça a nossa responsabilidade nas condições que lhes oferecemos.

Nesta discussão não pode haver clivagens, nem distorções sobre a imigração. Não há nós e eles. Temos a obrigação de assegurar que todas as pessoas vivem com dignidade, seja qual for a sua origem, idade, religião ou cultura. Ninguém, seja qual for a sua naturalidade, pode sobreviver como um fantasma. E há tantos, mas tantos, que habitam no meio de nós.