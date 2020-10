Os políticos e o exemplo

As dúvidas causadas pela infeção de António Lobo Xavier e a possibilidade de já estar com Covid-19 quando se realizou o Conselho de Estado, na semana passada, puseram a nu alguma falta de clareza e sobretudo dificuldade de comunicação de princípios e normas por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS). Uma dificuldade que contribui para que ainda hoje, mais de meio ano após o surgimento de casos em Portugal, continue a haver confusão entre isolamento profilático e vigilância de contactos, ou quanto aos procedimentos a seguir e testes a efetuar ou não nos diferentes casos.

A norma n.º 15 da DGS inclui, entre os critérios para definir os contactos de risco de um doente, a circunstância de participarem em reuniões à porta fechada durante mais de 15 minutos. Contudo, há depois uma avaliação caso a caso, pelas autoridades de saúde, atendendo a fatores como o distanciamento e o uso de máscara. Razão pela qual, em circunstâncias idênticas, nomeadamente em escolas, tem havido decisões diferentes.

Num caso com o impacto mediático do Conselho de Estado, abrangendo as mais altas figuras da nação, a DGS deveria ter sido muito clara a comunicar os critérios adotados, evitando a sensação de que houve pouco rigor nos princípios de precaução aplicados. Ou, falando com mais clareza, a sensação de que houve um tratamento especial atendendo aos protagonistas em causa. É que se o Presidente da República, o primeiro-ministro e demais participantes na reunião tivessem sido considerados contactos de risco, de nada valeria a realização de testes, já que o isolamento profilático seria obrigatoriamente de 14 dias.

Mesmo não tendo as autoridades imposto esse isolamento, não haveria ferramenta mais poderosa de sensibilização do que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa terem optado por uma restrição voluntária de contactos, dando um exemplo máximo de rigor. Foi esse, de resto, o critério adotado pelas autoridades de saúde em relação a Ursula von der Leyen. A presidente da Comissão Europeia, que também esteve na reunião, cumpriu o período de quarentena em vigor na Bélgica, atualmente fixado em sete dias.

O número de dias adotado para a quarentena é outro exemplo de incapacidade da DGS em ser mais ágil na avaliação e comunicação de procedimentos. A diretora-geral admitiu, a 16 de setembro, estar em estudo a possibilidade de Portugal reduzir o isolamento profilático de 14 para 10 dias. Estamos a 7 de outubro e continuamos exatamente no mesmo ponto.

Compreende-se a sensibilidade destas decisões e a importância de serem bem fundamentadas tecnicamente, mas é essencial que as autoridades de saúde mostrem essa capacidade. Uma nova abordagem à pandemia - com menos restrições, mas uma tónica reforçada na responsabilidade individual, como tem insistido o Governo - só funciona com uma grande agilidade da DGS a tomar decisões. E com uma total transparência na comunicação, não deixando dúvidas de que não há tratamentos diferenciados nem privilegiados para nenhum cidadão.

O isolamento é extremamente penalizador para doentes e contactos de risco, do ponto de vista social, laboral e até legal, estando previstas medidas punitivas para quem não o cumpre. A demora na avaliação de medidas que poderiam suavizá-lo só contribui para agravar o cansaço e a desmotivação das populações. Esta semana, ouvimos a Organização Mundial de Saúde pedir aos estados "criatividade" a combaterem a crescente fadiga das pessoas com a pandemia. Agilidade e melhor avaliação de critérios para quarentenas e altas são passos decisivos nesse sentido. E nem exigem criatividade. Só mesmo capacidade técnica.