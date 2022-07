Os Projetos de turismo do príncipe herdeiro na Arábia Saudita

A Arábia Saudita tem desalojado centenas de milhares de pessoas, ao implementar um plano de demolição de habitações em grande escala. A liderança desta ideia é de Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita e entre outras, é uma violação das normas internacionais dos direitos humanos.



Tudo isto está a acontecer agora na cidade costeira de Jeddah. Os desalojamentos acontecem para depois fazer outras construções nos mesmos locais. Leonel Messi vai promover tudo isto pois recentemente juntou-se àquele país como seu embaixador de turismo.

Em abril de 2022, a Amnistia Internacional dirigiu-se, por escrito, à Comissão de Direitos Humanos da Arábia Saudita, levantando questões e preocupações relativamente aos requisitos para a demolição de edifícios e ao respetivo processo no contexto das expulsões, das pessoas das suas casas, não recebendo qualquer resposta.



Em declarações à Amnistia, um ativista revelou que "estão a ser destruídas comunidades inteiras", questionando ainda, "o que acontecerá com os mais vulneráveis?".



Disse-nos ainda que "tanto os migrantes com documentos, como aqueles que não os têm, não podem pagar por moradias alternativas em zonas residenciais de custo elevado. Aqueles que não têm documentos são mesmo rotulados como criminosos. Não há empatia por eles".



Há um clima de medo relativamente à partilha de informações e da denúncia de violações no processo de expulsão. De acordo com uma fonte da Amnistia Internacional que tem contato direto com os moradores de Jeddah, as pessoas temem represálias das autoridades se exigirem os seus direitos e têm medo de se manifestar.



Um morador em Jeddah disse ter medo de enfrentar o mesmo destino de um outro morador, morto pelas forças de segurança em abril de 2020, depois de liderar a organização comunitária contra a compra forçada de terras relacionadas com um outro projeto - o projeto NEOM - um projeto para construir uma megacidade na província de Tabuk, muito a norte de Jeddah.



Estes projetos têm as mãos cheias de sangue e petróleo, projetos que nós no ocidente alimentamos enriquecendo o príncipe herdeiro.



Os desalojamentos forçados, a discriminação, a perseguição e intimidação são proibidos pela lei internacional e a habitação é um dos mais basilares e fundamentais direitos humanos, na Arábia Saudita e em todo o lado, onde também se inclui Portugal, onde se vivem já situações tão difíceis, complexas e extremas.