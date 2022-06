Para a Direita, Cavaco é o que há mais perto da perfeição

Uma parte da Direita rejubilou com a escrita de Cavaco Silva no Observador e considerou mesmo que se tratava do melhor artigo da sua longa carreira. Longe de ficar para a história, como ficou o artigo da boa e da má moeda, este último texto é uma catarse, uma espécie de vingança servida fria, uma resposta tardia para um aparte enviado pelo primeiro-ministro na posse do governo.

Há ironia no texto que sobre para agradar à falange e deixar nervosos os socialistas das redes sociais que tropeçaram nas banalidades com que responderam a esta crónica de colheita tardia. Isso prova que a dita crónica acabou, de facto, por sair melhor que a encomenda. Foi, pelo menos, a melhor peça de oposição, num tempo em que não se vislumbra oposição ao governo do PS.

Sobre maiorias absolutas, no entanto, sabemos bem como elas só foram parcialmente aproveitadas para reformar em diálogo com a oposição. Fossem as maiorias social-democratas, fossem socialistas.

Ouça aqui a opinião na íntegra 00:00 00:00

A ideia que Cavaco Silva tenta passar neste artigo, a de que aproveitou as suas maiorias para fazer as reformas que o país precisava, esbarra na convicção de que está quase tudo por fazer porque António Costa e o PS são incapazes de reformar. Ou bem que Cavaco aproveitou os 10 anos em que foi primeiro-ministro e fez o que tinha de ser feito, ou bem que reconhece que houve muita coisa que não foi capaz de fazer ou fez mal e é necessário agora corrigir.

A mais fina ironia desta última intervenção do político que mais tempo de poder teve para fazer um país diferente, já que não gosta do que vê, é dita em inglês. "Nobody is perfect", diz-nos o homem que já era uma celebridade quando se colou a ele uma frase que talvez até nunca tenha dito: "nunca me engano e raramente tenho dúvidas".