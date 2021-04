Para além da Covid-19

Há vida para além da crise, como tal esta semana decidi destacar quatro boas notícias:

1) há quase sete meses que não havia tão poucos internados por Covid-19 nas unidades hospitalares de cuidados intensivos;

2) podemos ter imunidade de grupo em junho, se seguirmos o plano de vacinação à risca, disse o bastonário da Ordem dos Médicos ao Diário de Notícias;

3) a União-Europeia acaba de fechar um acordo para a compra de mais 1,8 mil milhões de doses da vacina da Pfizer, tratando-se do terceiro acordo entre a UE e o consórcio Pfizer/Bio N Tech para a aquisição de doses da vacina contra a Covid-19. Com o novo acordo para a vacina da Pfizer será possível inocular 450 milhões de habitantes da UE nos próximos dois anos.

4) na área económica há também uma boa nova: a criação de um novo centro de dados em Sines que vai gerar 1200 postos de trabalho diretos - altamente qualificados, além dos 2700 trabalhadores que vão ser necessários para erguer os cinco edifícios deste campus já conhecido como Sines 4.0.

Ouça aqui a opinião na íntegra 00:00 00:00

O contrato foi assinado ontem. Trata-se de um novo investimento na área tecnológica, que passa por um centro de armazenamento de dados informáticos e que implicará uma aposta até 3500 milhões de euros. O projeto é desenvolvido pela empresa Start Campus, detida por um fundo de investimento norte-americano, e por uma empresa britânica especializada em infraestruturas.

Este investimento quer dar resposta à crescente procura dos gigantes mundiais da tecnologia, fornecedoras de serviços de streaming, redes sociais, comércio eletrónico ou videoconferências. Entre as gigantes estão nomes como os da Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Um projeto que tem a classificação pública de PIN, ou seja, potencial interesse nacional, e cujo lançamento contou com a presença do primeiro-ministro e do ministro da Economia. Este é um negócio digital do presente e do futuro.

O país precisa de boas notícias e também de mais apostas como esta para melhorar a sua competitividade e atratividade.