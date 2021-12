Pinto da Costa, O Professor

Por norma, tendemos a guardar no nosso baú das excelsas recordações os nossos professores da escola do 1.º Ciclo, vulgo escola primária, muito por força de nos terem acolhido na mais tenra idade, dedicando-nos a sua amizade, paciência e elevado profissionalismo para que conseguíssemos aprender a ler, escrever, contar, saltar e tantas outras coisas mais... Trago no coração o professor Floriano Monteiro, a professora Elvira e muitos outros, mas hoje recordo, a título de homenagem, um professor do ensino superior que deixa saudades a todos quantos que com ele privaram, pois era um homem singular, douto, e com valores vincados e, pelo facto, tornou-se, reconhecidamente, uma figura pública.

No meu percurso estudantil, quão honroso foi ser aluno do Professor de medicina legal, José Eduardo Pinto da Costa, recentemente falecido!

Exímio comunicador, o Professor Pinto da Costa não só era imensamente admirado pelos alunos, que lhe reconheciam autoridade e capacidade de análise e diálogo, como colhia dos seus pares um enorme respeito e estima.

Cofundador da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Pinto da Costa irradiava humanismo e boa disposição, sendo considerado por quem com ele se relacionava, alunos incluídos, um pedagogo de excelência, atendendo aos seus infinitos conhecimentos na área que lecionava e exercia profissionalmente (medicina legal), e em que era referência ímpar.

Interagia com os discentes de uma forma empática e envolvente, aliando um humor refinado com que condimentava as suas aulas e palestras, contribuindo para sessões letivas profusamente concorridas e que pareciam terminar cedo demais, tal era o entusiasmo com que cativava os alunos, com a mestria, dinamismo e, na mesma medida, simplicidade como as suas excelentes aulas eram dinamizadas.

Professor Catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, diretor do Instituto Médico Legal da cidade do seu coração, ocupou outros cargos de destaque internacional, deixando, com a sua partida, assaz mais pobre esta área da ciência.

Será prazeroso recordar tão notável Professor, Pinto da Costa, no primeiro dia de vacinação das crianças que, a par da máscara, terão outro aliado na defesa contra o inimigo (COVID-19).

É o momento de esperança!

Os alunos dos 9 aos 11 anos começarão a ser inoculados, por opção dos pais e, previsivelmente, aquando do início do 2.º período letivo, estarão aptos a enfrentar o inimigo, munidos de armas eficazes para além da máscara, contagiados pela felicidade que merecem que presida ao seu crescimento.

Pinto da Costa tinha como hobby ser feliz. Seguindo este sublime exemplo, exige-se à sociedade que atribua esperança e felicidade a jovens que merecem o melhor do mundo.

Filinto Lima

Professor; diretor