Pontes para ultrapassar o fosso das desigualdades

Num ano marcado pela pandemia, não faltam momentos e imagens que vão ficar para a história, mas destacaria duas conclusões sobre o que estes longos meses nos foram revelando. Não pela via consensual do papel insubstituível do Serviço Nacional de Saúde ou pela valorização inequívoca da missão da ciência, mas duas conclusões sobre a forma como socialmente chegamos ao fim de 2020 e sobre como reagimos ao medo.

Uma primeira nota vai para o agravamento das desigualdades sociais, vincado em múltiplos estudos nacionais e internacionais que mostram o impacto da pandemia a vários níveis - na educação, no acesso à saúde, nas condições económicas das famílias. Esse retrato multidisciplinar é dado pelo livro "Um Olhar Sociológico sobre a Crise Covid-19" (do Observatório das Desigualdades, do Iscte), onde se conclui que as pessoas mais afetadas "são também as mais vulneráveis do ponto de vista das desigualdades sociais".

As desigualdades sociais preexistentes interferem na exposição ao vírus.

Os autores analisaram o impacto do novo coronavírus em setores como educação, saúde, relações de intimidade, habitação, ambiente, desigualdades linguística e étnica, arte e cultura, ensino superior, investigação científica e género. E concluem haver uma dupla vertente que penaliza as pessoas com "menos capitais sociais, económicos, culturais e simbólicos": por um lado, são as mais afetadas pela própria doença e, por outro, são as que sofrem mais consequências económicas e sociais negativas.

As desigualdades sociais preexistentes interferem na exposição ao vírus, em fatores como o uso de transportes públicos, condições deficientes de habitabilidade ou exercício de funções não compatíveis com o teletrabalho. O vírus não afeta, por isso, de igual forma os indivíduos. São as chamadas desigualdades sociais de saúde, assim descritas em literatura científica, que já existiam mas foram acentuadas pela pandemia.

Esta crise marcou a entrada de famílias de classe média em programas de ajuda alimentar e vimos muitas pessoas empobrecerem de repente.

Outros estudos mais parcelares mostram os impactos diferenciados da Covid-19 em faixas mais vulneráveis da população, nomeadamente imigrantes. É o caso de uma investigação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, na Amadora. A percentagem de imigrantes que ficaram sem trabalhar ou sem receber salário durante algum tempo é superior à média nacional (57% versus 35%), verificando-se idêntica tendência no caso de famílias que se viram obrigadas a adiar o pagamento de rendas ou de contas de água, gás e luz, em que o valor foi consideravelmente superior nos imigrantes (39%) do que na generalidade da população (23%).

Poderíamos continuar com mais números, nomeadamente sobre agregados sem condições em casa para os filhos terem aulas à distância, ou em que os filhos se viram obrigados a ir à escola para fazerem refeições. Sem esquecer, ainda, que esta crise marcou a entrada de famílias de classe média em programas de ajuda alimentar e vimos muitas pessoas empobrecerem de repente. Estamos, por isso, mais frágeis socialmente.

Sucessivos estados de emergência tornaram-se normais, foi recorrente um discurso punitivo em relação a incumprimentos.

Um segundo destaque centra-se na forma como abdicámos voluntariamente de direitos essenciais e olhámos para a crise sanitária numa perspetiva policial. Sistematicamente as sondagens foram dando nota de concordância com medidas restritivas, em níveis por vezes surpreendentes. Isso mesmo se vê na sondagem JN/TSF/DN hoje divulgada sobre as limitações no período de festas, tal como foi sendo habitual nos inquéritos sobre confinamento, recolher obrigatório e outras medidas em que a generalidade da população admitia ir mais longe do que foi o Governo.

Se o fosso das desigualdades se tornou mais fundo, é de pontes e de muita humanidade que precisamos para o ultrapassar.

Sucessivos estados de emergência tornaram-se normais, foi recorrente um discurso punitivo em relação a incumprimentos e denúncias à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à Provedoria de Justiça deram conta de abusos de autoridade ou de excessos na identificação de pessoas infetadas. Abusos entretanto também expostos em acórdãos judiciais, que concluíram pela ilegalidade no isolamento de cidadãos em períodos sem a cobertura do estado de emergência ou em determinados territórios - como a região Norte, que no início da pandemia determinou uma quarentena obrigatória para quem chegava de fora do país.

Sinais de que os portugueses cederam facilmente ao medo, mesmo quando isso fragilizou ainda mais os outros. E as duas leituras, conjugadas, dão uma perspetiva pouco promissora para 2021. Porque se o fosso das desigualdades se tornou mais fundo, é de pontes e de muita humanidade que precisamos para o ultrapassar.