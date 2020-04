Portugal em emergência até maio. E a Europa lá se conseguiu entender

Boa tarde. O Presidente da República dirigiu hoje uma mensagem ao país e deixou um aviso: "Não podemos brincar em serviço." Marcelo está convencido de que o estado de emergência terá que ser prolongado até ao início do próximo mês. António Costa concorda. E agora, vamos aos números que marcam esta sexta-feira santa.

Os números mais recentes

Em Portugal já morreram 435 pessoas vítimas do novo coronavírus, mais 26 face a quinta-feira. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde revela ainda que há, neste momento, 15.472 casos de infeção confirmados e que já recuperaram da doença 233 pessoas.

Espanha voltou a registar uma descida de mortes e de novos infetados. Ainda assim, nas últimas 24 horas morreram mais de 600 pessoas.

Nos Estados Unidos registaram-se mais 1.783 óbitos em 24 horas e o país de Trump tem agora mais de um quarto de todos os casos mundiais de contágio por Covid-19. Em Nova Iorque, 40 mortos foram sepultados numa vala comum.

O que se passa no terreno

Continua a corrida por uma vacina. E há neste momento mais de 100 candidatas contra a Covid-19. Cinco já estão em ensaios clínicos.

E afinal, quanto custa e onde se pode fazer o famoso teste serológico que Marcelo Rebelo de Sousa fez? O Nuno Guedes foi à procura das respostas e uma das mais importantes é esta: estes testes não garantem a imunidade de ninguém.

Há um estudo que diz que Portugal tem mais doentes com Covid-19 per capita do que o Reino Unido e França, mas ele foi feito apenas para um período de 14 dias e não desde o início da pandemia,

O que a política está a fazer...

Palmas para a Europa. Os ministros das Finanças da Zona Euro chegaram a acordo para combater a pandemia do novo coronavírus. Se o Conselho Europeu concordar, 500 mil milhões de euros vão ficar disponíveis no Mecanismo Europeu de Estabilidade. E, desta vez, até a Holanda concordou.

O grande obreiro é Mário Centeno, que, depois de muita discussão, conseguiu pôr toda a gente de acordo. Os detalhes do que foi aprovado estão aqui.

Por cá, Marcelo considera que são boas notícias, mas que tudo é ainda muito curto. E António Costa já veio pedir que o Conselho Europeu reúna o mais rápido possível para que o dinheiro possa chegar a quem precisa, também, o mais rápido possível. E avisa: este é um momento de clarificação na Europa.

À TSF, o secretário de Estado do Tesouro, Mourinho Félix, jura a pés juntos que esta ajuda que vem da Europa não terá como fatura a austeridade. Entrevista do Hugo Neutel.

Quem tem sido um bom "aliado" é Rui Rio. O líder da oposição - que já foi elogiado em Espanha - garante que não está a ajudar o PS, mas sim o País.

...e como tudo isto mexe com a economia

Os efeitos desta pandemia não se sentem apenas na saúde pública. Isso é certo. Que receios têm os portugueses? Foi o que tentou perceber um inquérito do ISCTE. A Maria Miguel Cabo leu o estudo e chegou à conclusão de que o desemprego é um dos fantasmas mais presentes.

O Instituto Financeiro Internacional, uma associação que representa os credores da dívida a nível mundial, veio, entretanto, defender o adiamento dos pagamentos dos países mais pobres, abrindo assim margem orçamental para o combate à Covid-19.

A sul, em Portalegre, a pandemia promete afetar a produção de amêndoa em 80%.

Informações que lhe podem ser úteis

E, agora que sabemos que as escolas vão mesmo continuar fechadas, o ministro da Educação veio explicar que os alunos dos 11.º e 12.º anos vão poder escolher os exames nacionais que querem fazer. Tiago Brandão Rodrigues vai estar na próxima segunda-feira no Fórum TSF "a tirar dúvidas".

O horário da telescola - através da RTP Memória - também já se conhece e pode consultá-lo aqui.

