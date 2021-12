Preparar a resistência para 2022

Neste mês de dezembro, o Diário de Notícias completa 157 anos. Tem um incomparável legado a respeitar e a potenciar no século XXI, mas também um percurso reinventado e uma visão para o amanhã. E essa visão assenta na aposta na plataforma digital, sem nunca esquecer a importância da edição impressa.

É com essa visão de futuro, mas honrando o passado, que o DN organizou esta semana a Tertúlia "Renovar, Recuperar e Reinventar", no antigo Edifício Diário de Notícias, na avenida da Liberdade, em Lisboa.

Prospetivando 2022 em várias áreas, desde os media à política, saúde, defesa e economia, juntou como oradores convidados Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Henrique Gouveia e Melo, vice-almirante que coordenou a task force da vacinação da Covid-19, Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

Ouça aqui o comentário de Rosália Amorim 00:00 00:00

Os desafios para o próximo ano são muitos e estiveram em debate. Numa só palavra, "resiliência" marcará o ano novo, concordaram. A pandemia e a crise económica e política obrigaram a energia redobrada e capacidade de resistir.

Acredito que são também esses enormes desafios que elevam o papel do jornalismo independente. O valor da liberdade de imprensa evidenciou-se, naturalmente, ao longo destes quase dois anos de pandemia. Hoje e amanhã, a comunicação social é e será sempre um dos pilares dos regimes democráticos.

Os media têm uma missão que nunca acaba. Com a democracia tantas vezes ameaçada por movimentos extremistas ou, pura e simplesmente, pela contrainformação de que todos somos alvo, renova-se a determinação de informar.

Ao longo do mês, o DN assinala o aniversário e outra das iniciativas que colocou em marcha foi a primeira eleição da "Personalidade do Ano Nacional e Internacional" e do "Acontecimento do Ano Nacional e Internacional", votados por toda a redação do jornal.

E os vencedores no plano nacional são:

-Henrique Gouveia e Melo, vice-almirante, como Personalidade do Ano,

-Crise política, no seguimento do chumbo do Orçamento do Estado, como Acontecimento do Ano.

No plano internacional ganham:

-Joe Biden, presidente dos Estados Unidos da América, como Personalidade do Ano,

-Assalto ao Capitólio, como Acontecimento do Ano.

Que o Natal não nos deixe no sapatinho mais nenhuma crise política. E que o mundo se reequilibre, a bem da humanidade. Boas Festas!