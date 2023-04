Proteger quem protege – em memória de Mariana Fadaugy e Farana Sadrudin

A reflexão que faço hoje é muito delicada, pois vivemos num país onde há um oportunista ao virar da esquina, pronto em aproveitar-se de uma tragédia, para misturar tudo, mentir, confundir, semear o medo e o ódio. Diria mesmo diabolizar, pois é esse o significado da palavra. Quem diaboliza é aquele que confunde, que separa. A origem vem da palavra grega "diabolos" que significa isso mesmo, separar.

Esta semana aconteceu uma tragédia que tirou a vida a Mariana Fadaugy e Farana Sadrudin. Ambas trabalhavam no Centro Ismaelita em Lisboa. Eram trabalhadoras humanitárias, na linha da frente cuidando de quem mais necessita.

Estar na linha da frente do trabalho humanitário é, em Portugal, um trabalho de risco também e apesar de pensarmos que esses riscos só acontecem em países com conflitos ou onde ONG e imprensa são perseguidos devido ao seu trabalho independente. Em Portugal também há riscos. O terceiro setor é suborçamentado na maior parte dos casos de ONG, Associações e IPSS. Os trabalhadores humanitários recebem salários baixos, com horários de trabalho muito díspares uma vez que desenvolvem serviço onde as necessidades não se coadunam com esperar ou com horários de trabalho e dias de descanso.

Esta tragédia foi causada por um crime e nada retira a responsabilidade ao autor que terá de se apresentar à Justiça a quem caberá definir a punição adequada e a reparação possível das famílias das vítimas, bem como os processos de reinserção social.

Em Portugal ninguém procurou desresponsabilizar o autor do crime como um líder político oportunista disse, mentindo, tentando separar e confundir para colher dividendos e ganhos políticos disso.

Em Portugal, tentámos compreender o inexplicável e essa tentativa de compreender enche-me de orgulho no meu país, porque tentar compreender é uma das formais mais úteis para podermos tentar prevenir o mal de acontecer.

Nada justifica este crime e se um português comete um crime, isso não faz de todos os portugueses criminosos. Da mesma maneira, um homem alto, moreno e de cabelo amarelo às pintas azuis que cometa um crime, não faz com que todos os homens com as mesmas características sejam criminosos.

Será que estes políticos populistas e mentirosos que nos tentam enganar, nos tomam a todos por parvos?

Em outubro de 2020 a Amnistia Internacional publicou um trabalho onde referiu as necessidades de saúde mental dos refugiados, muitos dos quais sobreviveram a terríveis dificuldades e que podem ser significativamente diferentes daquelas do resto da população.

Muitos refugiados enfrentam ainda racismo, hostilidade, pobreza e desemprego nos países de acolhimento. Em Portugal enfrentam ainda infernos burocráticos para regularizar a sua documentação, escassez de meios para aprender a língua, falta de tradutores e respostas de esperança e agilidade para com as suas situações.

A maioria dos refugiados no mundo vive em países com rendimentos baixos ou médios e o financiamento para a saúde mental varia entre 1 e 50 cêntimos por pessoa ao mês.

O investimento para proteger quem protege, é ainda mais baixo. Pensemos nisto e no tanto que podíamos fazer para que estas tragédias não acontecessem mais.