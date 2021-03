Quando é para ficar em casa, o género (ainda) conta

O tema das desigualdades sociais tem sido muito falado nesta crise, particularmente quando se refere o impacto do ensino à distância ou o agravamento da situação económica de muitas famílias, mas há outras assimetrias com menos palco mediático. Basta pegar em indicadores de diferentes naturezas e fontes para se perceber que, quando se trata de ficar em casa, o género ainda conta.

Em janeiro, 56,4% dos beneficiários do subsídio de desemprego eram mulheres e 44,6% homens. A perda de emprego afetou mais fortemente as trabalhadoras logo no primeiro confinamento, há um ano: para elas, o desemprego aumentou 26% entre o 1.º e o 2.º trimestres de 2020, enquanto entre os homens essa subida foi de apenas 12%, revelam dados da Pordata. Uma das explicações é o facto de estarem mais representadas em setores muito afetados pela paralisação da atividade, diretamente relacionados com o turismo e a restauração, por exemplo.

Também ao nível salarial há oscilações por género. Segundo o mais recente relatório da Organização Internacional do Trabalho, em Portugal, a quebra salarial, igualmente no período referido do último ano, escreve-se com nuances por sexos: a perda é de 16% no feminino, muito acima do recuo de 11,4% no masculino.

Ouça aqui "A Opinião" de Inês Cardoso 00:00 00:00

Se formos a analisar os efeitos do teletrabalho e da assistência à família, nos meses de encerramento das escolas, mais uma vez, o retrato é desigual. Cerca de 80% dos beneficiários do apoio à família são mães, revelam dados apresentados pelo Governo, quando justificou a necessidade de incentivar a partilha de responsabilidades, pagando o apoio a 100% quando o cuidado dos filhos é repartido entre ambos.

Na hora de reforçar o papel de cuidadora e de aumentar o envolvimento nas tarefas domésticas, continua a ser sobretudo a mulher que assume essa missão, com consequente sobrecarga, stress e pessimismo em relação ao futuro, demonstram inquéritos realizados pela Escola Nacional de Saúde Pública.

Com a contradição de, sendo maioritariamente seu o papel de cuidar da casa, ser também muito feminino o perfil de profissões que têm estado na linha da frente. Na União Europeia, quatro em cada cinco profissionais de saúde são mulheres. E em Portugal representam 77,9% do total de professores, do pré-escolar ao ensino secundário. Neste momento, sentem a pressão de cuidar e, simultaneamente, continuar a ensinar, num espaço partilhado em que é preciso equilibrar tarefas.

Sobrecarregadas com a conciliação da vida profissional e familiar, penalizadas no salário, as mulheres terão, nestes confinamentos, um efeito idêntico, na carreira e na progressão de rendimentos, ao sentido com a licença de maternidade. E, neste caso, em larga escala, com milhares de mulheres vários meses em casa no espaço de um ano. É uma desigualdade silenciosa, pouco debatida na praça pública, mas que vai exigir atenção e, eventualmente, medidas de fundo no futuro.