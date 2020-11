Quando Rio governou com CDS e PCP

Com as devidas distâncias, porque há uma enorme diferença entre calar as atrocidades que acontecem noutras partes do mundo e propô-las para acontecerem no nosso país, vamos fazer de conta que esta coisa das alianças com partidos que preferem outros regimes no lugar do regime democrático e republicano começou com o PS em 2015.

Nunca entendi, aliás, este caminho de justificar os erros próprios com os erros alheios. Como se, por exemplo, a existência de um primeiro-ministro corrupto, justificasse que os seguintes também pudessem ser, desde que fossem um bocadinho menos corruptos. É para onde nos leva esta lógica da batata: o teu antidemocrático é tão antidemocrático como o meu. Quanto mais falam, quanto mais procuram justificar as suas opções, mais se comprometem com o absurdo.

O regime democrático também acolheu no governo da república um partido que tinha uma proposta inconstitucional como tema central da sua existência . Os monárquicos do PPM foram e são aliados do PSD e do CDS. Boa altura para recordar Gonçalo Ribeiro Telles, o monárquico a quem a Terceira República tanto deve.

Vamos esquecer que Jorge Sampaio governou a Câmara de Lisboa com uma coligação em que o PS tinha a seu lado o PCP e o MDP/CDE. E vamos esquecer também que o próprio Rui Rio governou o Porto numa coligação com o CDS e o apoio do PCP. Sim, ouviu bem, coligação PSD/CDS viabilizada com a ajuda de Rui Sá, nesse primeiro mandato, vereador comunista com o pelouro do Ambiente. Sim, ouviu bem, fazia parte do governo da cidade.

Dá para perceber que a questão com André Ventura e o Chega é outra, bem diferente e bem mais grave? Nuno Morais Sarmento reconhece, no jornal Público, que o Chega "tem propostas que em concreto são absolutamente inaceitáveis". E nós sabemos que é em concreto que a porca torce o rabo. O vice-presidente do PSD não tem dúvidas que o Chega tem "posições xenófobas e racistas" mas, olhando para o acordo que o PSD fez com o Chega nos Açores, não vê como é que o facto de o Chega ter "posições xenófobas e racistas" deveria ser impeditivo de negociar com este partido.

Isto já nem com desenhos lá vai!