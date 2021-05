Raspadinhas e outros vícios

Depois de sucessivos anúncios e inscrições em sede de Orçamento do Estado, o Governo escolheu o Dia Internacional dos Museus para lançar a raspadinha do Património. A decisão tem estado debaixo de fogo, havendo quem argumente que a medida destinada a financiar intervenções em património classificado contribui para alimentar o vício no jogo.

Os factos sobre o vício dão margem para todas as preocupações. Por ano cada português gasta, em média, 160 euros em raspadinha. É o que diz um estudo sobre este jogo divulgado pelo psiquiatra Pedro Morgado, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Minho Pedro Morgado. O mesmo estudo salienta o crescimento de casos de compulsão e a facilidade de acesso às raspadinhas, sobre as quais não há mecanismos como os dos casinos, em que pessoas viciadas podem pedir a interdição de entrada.

Em abril, o JN destacou em manchete que são cada vez mais as pessoas referenciadas para tratamento, inclusivamente pela Segurança Social. A maioria dos pedidos é feita junto dos hospitais e Centros de Apoio a Toxicodependentes (CAT), mas as clínicas privadas também confirmam o "boom" de internamentos devido a esta compulsão e chamam à raspadinha "a droga do século XXI".

Razões para a preocupação manifestada sobretudo pelo presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, que tinha pedido ao Governo para adiar e refletir sobre a "raspadinha do Património". Em paralelo, o CES está também a promover um estudo mais aprofundado dos hábitos de jogo e dos danos provocados pelo vício, nomeadamente ao nível neurológico, a conduzir pela mesma equipa da Universidade do Minho.

Só por desatenção, contudo, se pode ignorar a ligação umbilical entre jogos sociais (e concretamente a raspadinha) e dezenas de projetos sociais, culturais e até de segurança. É certo que esta raspadinha levanta questões diferentes, pela designação e dedicação específica da receita, mas é no mínimo estranho promover este debate público ignorando todos os milhões movimentados pela raspadinha e Placard (os dois valem cerca de 70% da receita dos jogos sociais) e os fins a que são destinados. Os jogos da Santa Casa financiam a Proteção Civil, o desporto escolar e projetos de saúde, por exemplo. A distribuição de verbas é regulada em diploma próprio e abrange não apenas a atividade social da Misericórdia de Lisboa, mas diversos ministérios e organismos tutelados pelo Estado.

Restam, por isso, duas conclusões óbvias. Uma, mais do que se incentiva ou não o vício, é a evidência da incapacidade de o Governo financiar o património como ele merece, sem estes artifícios. A outra é de que, se queremos olhar a sério para o vício do jogo, a Cultura não é a única a entrar nesta equação. Que, socialmente, é de facto um problema bicudo.