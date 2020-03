Re-pu-gnante. O vírus da mesquinhez volta a atingir a Europa

Boa tarde. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está infetado com o novo coronavírus. E o primeiro-ministro português, António Costa, acha que há países europeus que ainda estão infetados com o velho vírus da mesquinhez. Vamos às últimas da pandemia que continua a matar um pouco por todo o mundo.

Os números mais recentes

Nas últimas 24 horas morreram mais 16 pessoas em Portugal e há 724 novos casos de contágio por Covid-19. São já 76 mortes em território nacional e 4268 infetados, de acordo com o balanço mais recente da Direção-Geral da Saúde. Quase quatro mil pessoas aguardam os resultados do teste e em avaliação estão, neste momento, perto de 20 mil casos. Recuperados são 43.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite que Portugal pode ter conseguido retardar o pico da pandemia. O que significa que, esse pico, já não deve acontecer em meados de abril - como estava previsto -, mas lá para o final do mês de maio, nunca de forma instantânea, num "planalto" de vários dias.

E agora, fixe este número: 24.663. É este, neste momento, o balanço do número de vítimas mortais da Covid-19: Itália é o país com mais mortos (9134), segue-se Espanha (4858) e só depois a China (3292), país onde o vírus teve origem. Mais de nove mil pacientes já recuperaram desde o início da pandemia.

O que se passa no terreno

Os lares continuam a ser um dos grandes focos de preocupação das autoridades de saúde em Portugal. Mais de 80% das mortes registadas, até agora, foram pessoas com mais de 70 anos. A diretora-geral da Saúde admite que faltam medidas preventivas.

Ao Porto, chegou esta sexta-feira um avião com equipamento de proteção individual, que tanta falta tem feito no combate à Covid-19. O anúncio foi feito por António Costa no Twitter.

E também ficámos hoje a saber que mais de 4500 médicos responderam ao apelo do bastonário da ordem para reforçar o Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia de Covid-19.

O que a política está a fazer...

Às vezes parece que anda a brincar com coisas sérias. O ministro holandês das Finanças decidiu sugerir que a Comissão Europeia investigasse Espanha e Itália, por ambos - são os países que registam mais mortes em todo o mundo - não terem margem orçamental para enfrentar os efeitos da pandemia.

A declaração irritou - e de que maneira - o primeiro-ministro, António Costa, que reagiu com violência e considerou a postura holandesa "repugnante". Deixou ainda um aviso: já não há paciência para os discursos mesquinhos dos ministros das Finanças da Holanda, numa clara alusão ao ex-responsável pelas Finanças Jeroen Dijsselbloem, que, em tempos, insinuou que países como Portugal e Espanha gastavam dinheiro em copos e mulheres.

A jornalista da TSF Cristina Lai Men falou com o gabinete do ministro holandês das Finanças, que, ​garante, ter solicitado ao Eurogrupo a transcrição das declarações proferidas por Wopke Hoekstra durante o Conselho Europeu, para aferir a sua repugnância. É isso mesmo, leu bem.

Quem não retira uma vírgula ao que disse é António Costa: "Está a brincar comigo?". E os partidos estão com ele.

O episódio pode muito bem servir de caricatura de uma União Europeia que parece não ter aprendido nada com a última crise. Continua sem haver consenso sobre a mutualização da dívida - os coronabonds - e, entretanto, a presidente da Comissão Europeia lá vai libertando mais umas frases bonitas. Desta vez defendeu "um orçamento europeu forte".

Por cá, o mais recente barómetro da Pitagórica para a TSF e JN revela que os portugueses dão um voto de confiança ao Governo de António Costa: 60% dos inquiridos aprovam a forma como o primeiro-ministro está a governar. Este fim de semana há mais sondagens.

...e como tudo isto mexe com a economia

Enquanto a pandemia não é controlada e a política não se controla, a economia é que sofre. O FMI diz que a recessão já chegou e vai ser pior do que a de 2009.

A Autoeuropa decidiu prolongar a suspensão da produção na fábrica de Palmela até 12 de abril.

E o FC.Barcelona decidiu reduzir o salário a todos os trabalhadores do clube, para minimizar o impacto económico da Covid-19.

Informações que lhe podem ser úteis

A PSP do Porto tem listas atualizadas das pessoas que estão obrigadas a confinamento. E, se não for a bem, pode conduzi-las a casa à força, com consequente participação ao Ministério Público.

Na Bélgica foi registado o primeiro contágio de um animal com a Covid-19. Trata-se de um gato que foi contaminado... pelo dono. As autoridades de saúde continuam convencidas que os animais domésticos não são um vetor de transmissão e há até um grupo de investigadores britânicos que anda, por estes dias, a tentar ensinar cães a detetar doentes com Covid-19.

Sugerimos ainda que...

Fique a perceber melhor como funcionam as diferentes estirpes do vírus que anda a matar tanta gente pelo mundo. E como funciona a estratégia da imunidade de grupo que o Reino Unido começou por implementar e depois teve que recuar. A Sara Beatriz Monteiro explica-lhe tudo aqui e aqui.

Descubra como o padre António Martins, da Igreja de Gonçalo, na Guarda, encontrou uma forma original de não ter o templo vazio. Dou-lhe uma dica: mete fotografias. A reportagem é da Rute Fonseca.

E, porque hoje é sexta-feira, é dia de Bloco Central. Eu, o Pedro Adão e Silva e o Pedro Marques Lopes vamos falar de coisas repugnantes.

Apesar das circunstâncias, tenha um ótimo fim de semana. Voltamos na segunda-feira.