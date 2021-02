Recomeçar com esperança

Após duas semanas de pausa forçada das atividades letivas, estas reiniciar-se-ão, a partir de segunda-feira, do modo já expectável, contudo, não sendo o mais desejado: à distância.

Os desafios implicados neste modelo de ensino levaram as escolas a acionar os seus planos de Ensino a Distância (E@D), excedendo-se nos contactos e procedimentos que se constituem, no imediato, respostas para as limitações com que inevitavelmente se confrontaram, por forma a nenhum aluno ficar para trás, não se esquecendo de apoiar os professores porque também eles se veem a braços com constrangimentos digitais.

A Universidade Nova de Lisboa deu a conhecer, por estes dias, os resultados de um estudo desenvolvido pela Professora Doutora Susana Peralta que dão força ao que tenho vindo a reiterar: as famílias desfavorecidas são as mais prejudicadas e, consequente e infelizmente, as aprendizagens ficam mais ameaçadas nesta modalidade de ensinar/aprender, pelo estilo de vida que promove nos nossos jovens.

Na verdade, a injustiça social emergente (cada vez mais real e desestruturante), está para além da existência (ou não) de material digital em casa dos alunos (e também dos professores!), mas são exacerbadas pelas condições adversas de que muitos dos nossos discentes dispõem nos seus lares, quer em termos logísticos quer de ambiente familiar.

E este é o cerne da questão, e os cenários por vezes são multifatoriais. Importa ter em casa um computador com acesso à internet, se: i) o discente não tem espaço minimamente condigno para estudar e assistir às lições do seu professor? ii) há falta de uma mesa e material para realizar as suas tarefas? iii) não faz as refeições devidas ou as adequadas para o seu desenvolvimento? iv) não tem água ou luz) v) vive num ambiente conflituoso?

A sociedade pode ceder o melhor material digital aos nossos alunos, equiparando-o a um Ferrari, mas se, por analogia, só o puder conduzir num "caminho de cabras", está a iludir quem deseja ser ajudado a construir um projeto futuro percorrido num caminho da esperança.

É em contexto de escola que se oferece equitativamente as melhores condições para o normal desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com espaços aprazíveis e inclusivos, onde se estabelecem as indispensáveis e salutares dinâmicas de socialização e relacionamento interpessoal, fator por vezes desprezado, mas fulcral para o crescimento integral e estruturante dos jovens e motivação e realização dos adultos.

Neste interregno à distância, em que uns vão sair mais prejudicados que outros, e, pelo facto, se pretende que seja o mais curto possível, as escolas estarão atentas a todos os alunos, independentemente de serem "abençoados" (ou não) pelas novas tecnologias, contando, para o efeito, com o apoio imprescindível das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, das Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais, a par das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva.

Daqui resultará um trabalho articulado de parceria e cooperação que, semanalmente, identificará os alunos em risco de abandono escolar, com atenção a indicadores que podem denunciar fragilidades, seja pela não comparência às aulas síncronas, pela não realização das tarefas propostas nas aulas assíncronas ou enviadas para casa - realce para a disponibilização de conteúdos pedagógicos do #EstudoEmCasa, por comportamentos estranhos e desajustados denotados pelos professores ou pares, seja por um qualquer outro motivo indiciador de alerta e necessidade de intervenção.

As escolas, que nunca encerraram, continuarão a acolher alunos, os mais vulneráveis e os filhos dos profissionais da linha da frente, acompanhados/supervisionados por alguns professores e pessoal não docente. Ora, é da mais elementar justiça a disponibilização da vacina a estes profissionais, dando-lhes o estatuto de "serviços essenciais". A efetiva operacionalização desta pretensão, no repto que aqui deixo registado (a autoridade de saúde não fará qualquer favor!), a trabalhadores do Estado que se encontram, também, na primeira linha é um dever. A Saúde é um direito de todos!