Redes de emergência Social, Celebrar a idade e um tributo

Esta semana assinalaram-se os 20 anos da linha 144 da Segurança Social. Neste evento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, anunciou a criação uma "rede de respostas integradas de emergência social, para garantir que ao nível local haja uma rede articulada para respostas de emergência, desde alojamento, alimentação, medicamentos atá a reintegração profissional". Pretende-se que, fazendo ponte com a linha 144", seja "uma "resposta personalizada" a cada pessoa que contacta a linha 144, cuja rede será constituída por "um consórcio" de instituições que se disponibilizem a prestar ajuda social e que estabeleçam protocolos com a Segurança Social".

Celebro este olhar sobre a importância das redes de proximidade na resolução das situações mais críticas e espero que estas respostas possam ter os necessários recursos e a necessária flexibilidade. Está provado que é na proximidade que se pode fazer a diferença e que as redes de resposta podem ser recurso. Foi o que vimos neste tempo de pandemia. Esta é a experiência da Caritas.

No dia 1 de outubro celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas Idosas, inspirado pelo tema "Equidade Digital para todas as Idades". Na verdade, a proximidade digital foi um dos "benefícios" COVID. Tivemos de encontrar formas de nos aproximar à distância, no trabalho, na família, no cuidar e na amizade e isso ofereceu-nos ferramentas e competências que não podemos deixar fugir. Se estivemos mais distantes, também é verdade que nos permitimos juntar muito mais gente separada pela geografia. Conseguimos juntar mais pessoas às decisões, partilhar informação, garantir consensos e organizar formação de forma mais participada e transversal. Para as redes nacionais e internacionais esta possibilidade foi muitas vezes um presente... Sem dogmas, devemos manter a convivência entre o digital e o presencial e reinventar-nos. Sobre isto gostaria de chamar a atenção para um evento que aconteceu online. Neste dia 1, como é habitual, procedeu-se à entrega do Prémio Envelhecimento Ativo Dra. Maria Raquel Ribeiro pela Associação Portuguesa de Psicogerontologia (app.com.pt). Foi online e todos deram o seu testemunho. Para além de ter sido uma cerimónia riquíssima, todos os galardoados participaram e guardarão o registo do evento, que também ficará no FB e no site da APP... maravilhoso.

Fez ontem um mês que faleceu Acácio Catarino, faz-nos muita falta.

Estudante assíduo e especialista indiscutível nas áreas das políticas sociais, foi um homem bom e atento que deixa um forte contributo para o pensamento social português, a construção das políticas sociais, e uma marca na história da Cáritas Portuguesa.

Foi secretário de Estado da População e Emprego, presidente do IEFP, assessor do presidente Jorge Sampaio para os assuntos sociais, académico, fundador, assessor e conselheiro de mais organismos, associações, direções e pessoas do que consigo aqui referir. Foi membro da Comissão Nacional Justiça e Paz, presidente do Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, presidente da Cáritas Portuguesa

O Acácio Catarino era um sábio e a pessoa mais humilde que conheci apesar da imensa sabedoria que emprestou a todos nós. Saiu desta vida tendo manifestado a intenção de doar o corpo para a investigação científica.

Fica o meu Tributo pessoal e o da Caritas Portuguesa.