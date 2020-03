O atual estado na nação reativou a discussão à volta da relevância e do êxito da Educação à distância, percebendo-se que, pela inexistência dos recursos tecnológicos em muitos lares dos nossos alunos, o processo ensino/aprendizagem necessita que sejam criadas, rapidamente, alternativas eficazes.

Os mais saudosistas aproveitam a oportunidade para trazer à luz os benefícios da Tele Escola, alvitrando uma 2.ª vida para esta ferramenta, extremamente útil no passado e que, nos tempos que correm, apelando ao contraditório, afigura-se, apenas, como um recurso provisório. Essas reflexões instantâneas, propõem um futuro do ensino alicerçado numa condição passada e limitadora, contrariando a evolução de uma sociedade moderna e inclusiva e, pelo facto, não se apresentando como substituto à Escola, tal como a conhecemos atualmente, com os seus múltiplos espaços comuns que convocam interações salutares e aprendizagens ativas!

Enquanto durar o Estado de Emergência, com o necessário isolamento social, impõe-se que o governo encontre mecanismos e instrumentos que supram os constrangimentos do momento, sobretudo para os alunos que não têm, em casa, computador ou ligação à internet, dificultando sobremaneira o acesso às aprendizagens, e que geram as inevitáveis desigualdades, castradoras do direito legítimo à equidade. Complementarmente, é dever da televisão pública, em articulação com o governo, transmitir conteúdos pedagógicos que apoiem crianças e jovens, especificamente aqueles sem recursos, contribuindo, deste modo, para a diminuição das desigualdades criadas pelas carências de ordem social.

E o futuro?

Creio que quando a nossa vida voltar à normalidade - não tão regular/costumeira como foi até há dias, pois outros comportamentos e atitudes seguramente se elevarão -, a escola acolherá os seus queridos alunos e professores de braços abertos, com a saudade própria que cresceu a par do isolamento e do individualismo que a Educação não comporta. Os alunos perceberão o quão importante é estar e aprender na presença dos colegas, partilhar, em colaboração e respeito, espaços coletivos (salas de aula, recreio, biblioteca, cantina,...), desenvolver atividades em grupo, brincar e até fazer pequenas traquinices.

Acredito que os alunos passarão a apreciar mais a escola, as dinâmicas de sala de aula, e estimarão, ainda mais, os seus educadores, os seus professores, Mestres presenciais, imprescindíveis na orientação e acompanhamento que prestam a todos e a cada um, não deixando ninguém para trás.

A importância da escola e do professor presencial sairá reforçada, reconhecida por uma sociedade ávida por retomar as rotinas interrompidas, mas consciente que o caminho a percorrer comportará transformações sistémicas.

*Professor; diretor; presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas