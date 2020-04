Riscos, mitos e escolhas

Sair de casa e abrir gradualmente a atividade económica é a única coisa a fazer nas próximas semanas e meses. Sabíamos que o confinamento era uma medida a prazo, para assegurar capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e proteger grupos de risco. Mas vamos ter de conviver com o novo coronavírus ao longo dos próximos anos, mesmo já depois de haver vacina ou tratamento eficaz. Criou-se a ideia tranquilizadora de que a vacina estará pronta rapidamente e, como por magia, de um dia para o outro erradicaremos a Covid-19. Não é assim com nenhum vírus e o que é previsível é que ele entre no nosso ambiente, como outros, e convivamos com a doença durante muito tempo, mesmo quando já for possível ter armas reforçadas para proteger os grupos de risco. Apanhá-lo não é uma fatalidade e será uma inevitabilidade para uma grande parte da população.

Ainda assim, para mantermos a máxima contenção e minimização de riscos, a chave está - como sempre esteve até aqui - na responsabilidade individual. Os pequenos passos de abertura não nos desobrigam de um esforço permanente de prevenção, com cuidados ainda mais reforçados à medida que vamos saindo de casa. E isso implica estarmos mais conscientes dos nossos próprios comportamentos do que preocupados com os do vizinho, evitando a tentação em que temos caído de apontar o dedo a quem passeia demoradamente o cão ou à velhinha que sai para fazer as compras.

O desconfinamento exige, também, que haja uma clareza muito maior do que tem havido, por parte da Direção-Geral da Saúde e do Governo, quanto às medidas de proteção e, por exemplo, o uso de máscara, que continua a não ser generalizado. Que não haverá normalidade como a conhecíamos já todos percebemos e parece-me desnecessária a insistência dos governantes numa mensagem que está apreendida. Agora é preciso muito clareza a comunicar como nos movemos nesta nova fase, de forma a transmitir segurança às pessoas. Colocar o foco em atitudes de proteção, em vez de controlo e coerção.

A opção de reabrir gradualmente a atividade tem riscos? Claro. Riscos que obrigam a uma vigilância muito ativa por parte das autoridades de saúde e uma capacidade robusta de monitorização. Mas estar em casa também tem: o pânico criado pela pandemia, afastando doentes urgentes ou crónicos dos serviços de saúde, ajuda a explicar a mortalidade excessiva no último mês, que terá sido três a cinco vezes superior ao número de vítimas de Covid-19. Importa ainda ter em conta riscos para a saúde mental, problemas na organização familiar, tantas outras vertentes da vida que estão a ser afetadas. Ao contrário do que muitos afirmam, não há qualquer escolha entre economia e vida - até porque ambas se interligam e têm impacto mútuo. É sempre de uma escolha pela vida que se trata, mas olhando-a em todas as vertentes, porque há vida e morte além do coronavírus.

Há, nesse equilíbrio precário entre minimizar risco e recuperar um pouco de liberdade, uma margem de escolhas que são individuais. A lei dá linhas gerais, fronteiras dentro das quais nos movemos. Mas cada um de nós poderá escolher até que ponto quer manter comportamentos mais ou menos restritivos. Como é que nos vamos relacionar com os avós? Com que confiança vamos levar uma criança à creche ou à escola? Até que ponto nos sentimos seguros para ir a

um restaurante ou fazer férias? Dentro do que as normas nos indicam e dos cuidados com a segurança coletiva, cabe a cada um fazer as suas escolhas. Felizmente, porque a vida é isso mesmo: o ato permanente de escolher.