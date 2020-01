Semana de trabalho de quatro dias? Eu quero

A notícia começou por ser lançada num tabloide britânico, o "Daily Mail", mas logo em seguida foi divulgada pelo credível "The Guardian", tendo como ponto de partida um artigo de opinião do eurodeputado conservador Daniel Hannan. A primeira-ministra finlandesa estaria a preparar legislação para reduzir a semana laboral para quatro dias e a carga horária para seis horas. De tão inovadora e simpática para a maioria das pessoas, a boa nova rapidamente foi replicada por meios de comunicação social de toda a Europa e passou mesmo o Atlântico, dando origem a notícias na América Latina. O governo finlandês viu-se obrigado a fazer um esclarecimento, recordando que a medida não consta do seu programa nem está prevista nos tempos mais próximos.

O que se passou, então, com a semana de quatro dias? Sanna Marin proferiu as declarações em defesa deste modelo em agosto do ano passado, a título pessoal e num debate informal do seu partido, quando não era sequer primeira-ministra, mas, sim, ministra dos Transportes. Ao ser repescada cinco meses depois, a ideia ganhou contornos de plano sério e acabou a ser um exemplo claro da velocidade com que a (des)informação corre mundo.

É conhecido o contexto difícil da generalidade dos grupos de comunicação social e a pressão sentida nas redações, onde se faz cada vez mais com menos recursos. Mas a defesa do rigor tem de ser intransigente, porque a credibilidade é além de um imperativo ético a melhor arma dos media para a sobrevivência. E um problema que não diz respeito apenas ao setor, mas é, no limite, uma questão séria de cidadania.

Clarificadas as circunstâncias quanto ao que disse Sanna Marin, será uma semana laboral de quatro dias uma utopia ou um absurdo, como têm qualificado tantos políticos e analistas? A atual primeira-ministra refere-se à importância que tal medida teria na conciliação entre a vida familiar e a atividade profissional, bem como no impacto ao nível da produtividade. Neste ponto, há diversas experiências que lhe dão razão. Uma das mais recentes foi iniciada em agosto passado pela Microsoft no Japão, com a empresa a contabilizar ganhos de produtividade na ordem dos 40%. A Inglaterra conta igualmente com casos de sucesso de empresas tecnológicas que mudaram para semanas de quatro dias. A tendência é para minimizar tarefas inúteis e reduzir os tempos despendidos em reuniões.

Temos, curiosamente, um exemplo pioneiro dentro de portas, na Administração Pública. No início de 2009, a Câmara de Mafra foi notícia por ter optado pela concentração do horário dos seus serviços em quatro dias, dando aos trabalhadores fins de semana de três dias, entre sexta-feira e domingo. Na altura, o balanço público da iniciativa dava conta de uma poupança semanal de cerca de cinco mil euros. É que um dia sem trabalho nas instalações implica contenção de gastos de eletricidade, água e outras despesas correntes, com ganhos ambientais significativos também nas deslocações de pessoas.

A tendência histórica tem sido para a redução gradual da carga horária. Sem que haja qualquer correlação entre número de horas e produtividade. E um mundo em transformação, com previsível redução de necessidades de mão-de-obra em muitos setores, obrigará a novas soluções e modelos de organização. Não é para já, claro, mas não admirará que aquilo que hoje soa a utopia seja dentro de anos a norma.