Sim, há quem esteja a ficar para trás

Todos os anos tem vindo a aumentar o número de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) inscritos no ensino superior. Essa subida foi de 7,1% no presente ano letivo, mas tinha sido de 10,5% e 16,8% nos dois anos anteriores. O número de diplomados, contudo, diminuiu em tempo de pandemia, invertendo a tendência que se vinha registando, e cresceram os casos de abandono dos cursos. No último ano licenciaram-se menos 19,7% universitários com NEE do que no ano anterior. O número dos que interromperam o curso cresceu 7,1%.

Os dados constam de um inquérito aos estabelecimentos de ensino superior, mas as causas ainda vão ser estudadas a fundo. Ainda assim, há desde já algumas pistas. A mais óbvia é de que o ensino à distância foi particularmente penalizador para estes alunos e o ensino presencial revela-se ainda mais decisivo em quadros de fragilidade, que exigem um acompanhamento personalizado. Problemas de saúde mental agravam o quadro que conduz à desistência, havendo ainda dúvidas (que o inquérito não permite esclarecer) sobre o eventual contributo de fatores financeiros para estes resultados.

Sabemos que nem todos os impactos da pandemia são visíveis no imediato, e muitos não serão sequer mensuráveis. Mas a perceção de que o contexto criado pelos confinamentos agravou as assimetrias e penalizou os mais vulneráveis é inescapável em todos os estudos e estatísticas que vão surgindo, nos mais diversos setores.

A invasão da Ucrânia retirou a pandemia do palco mediático, mas a reflexão sobre os efeitos das medidas restritivas no setor da educação mantém toda a atualidade. Apesar de o Conselho Nacional de Saúde, pais e diretores defenderem que as escolas sejam libertadas do uso de máscara, este é um exemplo da continuidade de regras penalizadoras para muitos alunos. É consensual que o uso de máscara por educadores prejudica a aprendizagem e socialização entre os alunos mais novos, mas constitui uma barreira ainda mais forte para um aluno com dificuldades auditivas e habituado a leitura labial.

Além de avaliar, no imediato, que medidas de contenção porventura já não fazem sentido, é preciso ter todas as conclusões e dados recolhidos sobre o impacto da Covid em conta quando se desenham políticas para os próximos anos. Uma das expressões mais usadas por António Costa é de que não queremos deixar ninguém para trás. Da educação à economia, o que se perspetiva é precisamente o risco de os mais frágeis caírem perante os entraves causados pelo contexto adverso - em que convergem (ainda) efeitos da pandemia e o impacto decorrente da invasão da Ucrânia.

Num quadro em que as medidas já conhecidas no programa do Governo e no Orçamento do Estado parecem demonstrar pouca ambição, resta saber se vamos ter capacidade pública para intervir a fundo e criar dinâmicas promotoras de maior crescimento e justiça social. E se não deixar ninguém para trás será um objetivo real, ou não passará de um chavão.