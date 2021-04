Talvez seja melhor lançar uma OPA sobre o Chega

O PSD tinha duas hipóteses de dizer ao seu eleitorado para não tresmalhar e não cair nos braços da extrema-direita.

A primeira era tomar como verdadeira a frase do líder de que o PSD é um partido social-democrata, do centro e, partindo daí, deixar claro que jamais aceitaria qualquer tipo de negociação com extremistas retrógrados, racistas e xenófobos. Por mais que exista gente que gosta de partidos assim, o PSD estaria a dizer a esses eleitores que o voto em extremistas não teria a utilidade que eles desejam e que o mais perto que esses eleitores estariam de tirar o Partido Socialista do poder era votarem no PSD. Era a estratégia correta, mas não há uma via única para chegar ao poder.

A não ser que acreditem que a Amadora, por ser um concelho mais pobre, mais problemático, com muitas etnias, pode dar um bom resultado a uma candidata do Chega mas com a sigla do PSD.

Rui Rio optou pela segunda hipótese, acreditando que liderar uma frente de albergue espanhol é agora a melhor aposta. Não só abriu as portas a um entendimento com os extremistas, como abençoou o acordo regional dos Açores e passou a aceitar como válidas ideias que um partido social-democrata sempre considerou retrocessos civilizacionais. Capar ou castrar quimicamente pedófilos e tratar como gentalha quem pensar de modo diferente não parece ser coisa que incomode quem se vê predestinado a outros voos. Assim como assim, se em 2017, coligados com o CDS, tiveram um terço de votos do PS, a discussão no concelho da Amadora bem se pode resumir a saber se o nome daquela Susana se escreve com "s" ou com "z". A não ser que acreditem que a Amadora, por ser um concelho mais pobre, mais problemático, com muitas etnias, pode dar um bom resultado a uma candidata do Chega mas com a sigla do PSD.

Tudo importa e nada é importante. Assim vai o PSD!

Se as ideias deixarem de ter valor, deixarem de serem boas ou más, também se pode ser contra o futebol e favor do futebol ou ter como candidata a um concelho alguém que não tem uma ideia conhecida sobre esse concelho, mas é bastante famosa por dizer uma série de barbaridades que os democratas não podem tolerar. Tudo importa e nada é importante. Assim vai o PSD!