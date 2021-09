Terrorista bom, terrorista mau

Há duas formas de olhar para o facto de altas figuras do Estado se terem deixado fotografar ao lado de um imigrante iraquiano agora detido por suspeitas de envolvimento em terrorismo, mas já então sinalizado e sob vigilância dos serviços secretos. E ainda sobram perguntas.

A benevolente. Os números e o sentimento de segurança colocam Portugal no ranking dos mais seguros do mundo, mesmo na pequena criminalidade. É esse fator que permite, por exemplo, a Marcelo Rebelo de Sousa exercer a sua Presidência com tanta proximidade, num estilo próprio e marcante que o leva, inúmeras vezes, a furar o protocolo só para tirar uma selfie, a conduzir o seu próprio carro quando bem entende, a parar no meio da rua para cumprimentar alguém que lhe acena, ou só para ouvir.

O mesmo à-vontade demonstra o primeiro-ministro, os ministros ou os líderes todos da oposição. Portugal é, definitivamente, um país sem guarda-costas. E ainda bem.

A incrédula. Menos bem é a aparente indiferença em que se movem os múltiplos serviços de segurança a atuar no país. E não são poucos. A informação terá sido partilhada na Unidade ContraTerrorista, onde tem assento serviços de informação e militar (SIS e SIED), SEF, PSP, GNR, PJ, Autoridade Marítima e Secretário de Segurança Interna. Não se acendeu uma luz para, pelo menos, serem tomadas algumas precauções?

As perguntas. O projeto da Pão a Pão, a associação que que está na origem do restaurante Mezze, onde todos se fizeram fotografar, é um exemplo de como a sociedade civil consegue fazer mais do que as apregoadas políticas de integração. No meio deste clamor, neste momento, são eles quem precisam de ajuda para não serem ainda mais ostracizados e olhados todos como potenciais terroristas. Mas tinham todas as altas figuras que ir ao mesmo sítio, embora em tempos diferentes, mesmo que com a sempre abusada agenda mediática? Não temos mais exemplos de refugiados que fazem também eles um caminho de integração exemplar?

Às vezes, parecemos de brincar.