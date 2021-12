TOGETHER WE | JUNTOS

Bom dia.

Hoje, segundo domingo de dezembro, celebra-se o Dia Internacional da Criança na Rádio e Televisão. Olhando para as notícias que oferecemos às nossas crianças sinto que, fora os apelos comerciais que enchem de cor e sugestões para o NATAL, o que temos mais é polícias e ladrões, desgraças, doenças e ameaças. Ao medo da pandemia, dos abraços, do convívio, juntam-se as evidências das desigualdades, da pobreza da fome, da fuga em procura do refúgio e das reclamações naturais com que o planeta responde ao pouco cuidado com que o tratamos. Essa é a realidade que oferecemos e para mudar isso teremos de o fazer "Juntos"

A degradação de nossa Casa Comum, agravada pela atual pandemia global, teve um impacto desproporcional em todos, especialmente naqueles que já enfrentam desvantagens, marginalização e múltiplas formas de vulnerabilidade.

Enquanto Cáritas, percebemos que estamos em estreita interdependência com TUDO e com TODOS... O que acontece numa parte do nosso mundo tem um impacto no resto do planeta e nos povos mais pobres de nossa família humana. A natureza devolve-nos o que lhe oferecemos...

A nova campanha global da rede internacional da Cáritas, é o nosso contributo no cuidado da nossa Casa Comum e dos mais pobres de hoje.

Esta campanha, que em Portugal tem o slogan "Juntos", será lançada amanhã, 13 de dezembro, a partir de Roma e tem como objetivo despertar a consciência social para a Ecologia Integral - para o facto de estarmos todos conectados uns com os outros e à nossa Casa Comum, a terra.

Inspirada nas encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si e Fratelli Tutti, a campanha quer criar "comunidades de cuidado" para implementar novas ações e iniciativas, especialmente nas comunidades locais, que combatam a pobreza, devolvam a dignidade aos excluídos e protejam a natureza, no espírito da ecologia integral.

Esta nova campanha global, que durará até dezembro de 2024, convida a três tipos de ação: consciencializar sobre a necessidade urgente de restaurar, proteger e renovar o acesso aos recursos naturais como alimentos, água, terra e ecossistemas; apelando aos governos para escutem as pessoas que sofrem os efeitos negativos da degradação social e ambiental e desta forma promover a existência de sociedades mais inclusivas e sustentáveis; e sensibilizar as comunidades locais para que tomem medidas de promoção de mudanças nos estilos de vida.

Depois de "Uma família humana, Alimento para todos (2013-2016)", que foi dedicada à insegurança alimentar, de "Partilhar a Viagem (2017-2021)", focada no encontro com migrantes e refugiados, esta é a terceira campanha global da Confederação, que reúne 162 organizações da Cáritas em todo o mundo,

A Cáritas acredita que urge trazer mudanças concretas e consequentes para um Casa Comum equilibrada. Nós vamos seguir por aqui, mas todos são precisos e, por isso, hoje, neste dia, pensemos nas crianças e no mundo que lhes vamos deixar e nos exemplos que podemos dar todos os dias. Todos, coerentes e juntos, vamos dar o exemplo.

Feliz domingo.

