Houve um cocktail. Um jantar. Um almoço. E um lanche.

Primeiro, o aperitivo. A notícia do lançamento do livro sobre o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, escrito pelo jornalista Luís Rosa, dá conta da sugestão de que o atual primeiro-ministro teria tentado beneficiar Isabel dos Santos, por ser filha do então presidente da República de Angola. Em causa, a presença de Isabel dos Santos quer no agora Eurobic, como no BPI.

António Costa nega e ameaça com processo.

O jantar foi servido com mais condimentos. O mesmo ex-governador assume de viva-voz ter sido alvo de pressão, em duas ocasiões, sugerindo novamente que houve efetivamente uma tentativa de favorecimento.

Ao almoço de quarta-feira, o Presidente da República portuguesa socorre o primeiro-ministro no caso da desblindagem dos estatutos do BPI que, segundo disse, salvaguardaram o interesse nacional em detrimento do interesse particular da filha de José Eduardo dos Santos.

Ao lanche, o primeiro-ministro fez o que se esperava. Resumiu este assunto a uma operação de combate político contra ele próprio.

Sucede que este é um entre muitos dos casos que têm assombrado várias figuras de topo do Governo nos últimos meses, chegando ao coração de S. Bento através do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, e do seu Centro de Exposições Transfronteiriço.

De tudo isto, sabemos que Miguel Alves se demitiu e o negócio vai ser anulado, que os outros ministros se mantêm em funções, mas sem que tenha havido esclarecimentos sobre cada uma das polémicas e permitindo que se instale um ambiente irrespirável sobre a condição em que governantes exercem as suas funções. Pior, deixando criar a perceção de que os casos têm todos a mesma dimensão e gravidade, e não o terão. E de que os políticos são todos iguais, e não o serão.

Quanto menos clareza e mais combate político for forjado em assuntos que são de transparência democrática, mais o país será empurrado para uma decisão de Belém.