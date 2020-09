Trump, o mau milionário

A revelação das declarações fiscais de há mais de duas décadas do presidente dos Estados Unidos é "perigosa"... mas não pelos motivos óbvios.

Uma investigação divulgada pelo jornal New York Times revela que em 10 dos 15 anos anteriores à chegada à Casa Branca Donald Trump não teve de pagar imposto sobre o rendimento porque alegou ter sofrido perdas superiores aos seus rendimentos.

Em 2016 ano em que foi eleito, o presidente norte-americano pagou apenas 750 dólares (645 euros) em impostos federais e terá uma dívida de 421 milhões de dólares, o coloca em risco de insolvência se for reeleito para um segundo mandato, nas eleições de 3 de novembro.

Para Daniel Oliveira, das duas uma: "Ou Donald Trump fugiu aos impostos ou não passa de um herdeiro que está a delapidar o património que herdou. A primeira hipótese devia ser mais grave do que a segunda, porque impediria, moralmente, que ele fosse presidente. Mas isso era antes. A segunda hipótese pode ser mais fatal do que a primeira porque põe em causa a ideia de um homem de sucesso."

No seu espaço de comentário habitual na manhã TSF, Daniel Oliveira lembra a polémica frase proferida por Trump num comício, antes das presidenciais de 2016: "Podia dar um tiro a alguém no meio da 5.ª Avenida e não perdia um único voto". Da mesma maneira que Donald Trump pode disparar a matar na avenida mais conhecida de Nova Iorque, mas não pode falhar o tiro, também "pode fugir aos impostos, mas não pode ter prejuízo".

O presidente dos EUA "casa o discurso autoritário com uma espécie de ética do sucesso de quem vence merece tudo - porque venceu, e quem é rico merece tudo - porque venceu". No modelo atual do capitalismo, aponta o jornalista, o "fanfarrão" não depende da ética, mas sim do seu sucesso, conseguido a qualquer custo. "O verdadeiro crime é perder e não vencer".

"O grande crime que Donald Trump está a cometer neste momento não é ser um mau cidadão, é ser um mau milionário", o que compromete a postura de sucesso que sustenta o seu discurso.

O presidente norte-americano até já assumiu que fugiu aos impostos no passado - "o que não pode falhar é a ideia de que é um homem que consegue o que quer a qualquer custo."

"O que é assustador é que isso tenha passado a ser visto como uma qualidade, o que diz qualquer coisa do estado de amoralidade para que as nossas sociedades caminham", alerta Daniel Oliveira