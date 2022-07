Tunísia: Os ziguezagues da nova Constituição

Kais Saied, o Presidente (PR) da Tunísia quer fazer a mesma mais tunisina e magrebina que árabe, através de uma nova Constituição a referendar a 25 de Julho. O esboço da mesma tem marcado o debate dos "cartagineses" há dois/três meses a esta parte. A grande novidade do esboço proposto, há um mês, foi o facto de o mesmo não fazer qualquer tipo de referência ao Islão, o que na tradição árabo-islâmica é inédito. Todas as constituições de países de maioria islâmica referem o Islão enquanto Religião de Estado, logo no artigo 1º, sendo que a Tunísia já tinha inovado na Constituição de 2014, ao mencionar o Islão enquanto "Religião da Tunísia" e não como Religião de Estado no artigo 1º, complementando este com o artigo 2º, claro ao definir o país enquanto "Estado Civil, fundado na cidadania e na vontade do Povo e no Estado de Direito". Ou seja, remeteu o religioso para a tutela do Estado.

Na noite de sexta-feira 8 o PR Saied, perante o crescendo de críticas da nova Constituição que, sendo aprovada, lhe conferirá "super poderes de híper-presidencialismo", fez publicar algumas emendas, na tentativa de apaziguar os críticos até ao próximo dia 25. No Capítulo IV, passa a fazer-se referência "ao sistema democrático" e ao facto de "a Tunísia fazer parte da comunidade islâmica" e que o "Estado deverá trabalhar no sentido de cumprir os objectivos do Islão". A polémica no entanto continua, já que os defensores de uma separação completa entre Religião e Estado, destacam a ambiguidade desta alteração, que poderá permitir uma descriminação contra outros grupos religiosos. Outra alteração verificou-se no artigo 55º, que tenta reforçar as liberdades individuais. A oposição na Tunísia desvaloriza o que consideram manobras de diversão, reforçando as suas criticas quanto ao perigo do país estar a caminhar para uma "ditadura constitucional", validada pelo Povo em referendo, num processo que dará ares de democrático, mas que apenas servirá para reforçar os poderes de um PR que já acumula o Executivo, o Legislativo e o Judicial.

Argélia / Tunísia

Durante as celebrações do 60º aniversário da independência da Argélia, de dia 5 de Julho, foi anunciada a reabertura das fronteiras terrestres entre este país e a vizinha Tunísia, a iniciar a 15 de Julho. Fechada desde Março de 2020, com a justificação do período pandémico que se iniciou nessa altura, a manutenção deste "status quo" tem sido interpretada de várias formas pelos analistas locais, nomeadamente como forma de pressão política de Argel face a "Cartago", no contexto das alianças regionais subsequentes ao agudizar da disputa sahraoui entre Argélia e Marrocos.

Eid"ul Adha

Celebrou-se no fim-de-semana passado a "Festa do Sacrifício" (do Carneiro) em todo o Mundo Islâmico, culminar do período da "Grande Peregrinação a Meca". Este "dia da família islâmica" recorda e honra o episódio, também bíblico, no qual Deus ordena Abraão a sacrificar o seu filho Ismael, enquanto prova de fé. O mesmo obedece e no momento próprio, Deus trava-lhe a mão e diz-lhe para escolher um borrego do rebanho e o sacrificar, poupando assim o filho de Abraão e Sara.

Dia simbólico e escolhido também para a primeira aparição pública do Rei de Marrocos, Mohamed VI, recolhido desde o Primeiro de Junho, sob a justificação oficial de que terá contraído Covid após aterrar em França, nesse mesmo dia 1. Mais magro, mas com ar de se encontrar bem-disposto, o "Líder dos Crentes" comandou a oração deste "Eid", Festa, na mesquita do seu palácio em Salé, a "Almada de Rabat".

Em Portugal estas celebrações decorreram no sábado, tendo a particularidade de este ano em Lisboa, terem juntado toda a comunidade no Estádio do Primeiro de Maio, libertando assim o Bairro Azul, à Praça de Espanha, de todos os incómodos que esta "peregrinação anual à Mesquita Central" causa a toda a vizinhança.

A Acontecer / A Acompanhar

Teatro - Em cena até 23 de Julho a peça "O Sr. Ibrahim e as flores do Corão", no Teatro Meridional, de quarta a domingo às 21h.

Raúl M. Braga Pires é autor do site Maghreb-Machrek, é Politólogo/Arabista e escreve de acordo com a antiga ortografia