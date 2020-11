Um casamento sem moderação

O acordo conseguido para a formação do Governo Regional nos Açores é um facto novo na política nacional. Podemos invocar muitas desculpas, desde a distância de um casamento fechado no isolamento de um arquipélago ao argumento de que o Chega não entra diretamente no governo, mas nenhuma suavização altera aquilo de que se trata: o primeiro acesso de um partido xenófobo, populista e radical a um acordo com a duração de uma legislatura.

Mais ainda, um casamento de conveniência que a liderança do PSD tentou manter em segredo, sabendo que não seria bem visto por boa parte da família. Além de subsistirem muitas dúvidas sobre a moeda de troca que foi oferecida ao partido de André Ventura, alimentando desconfianças sobre a revisão constitucional, sobram igualmente contradições quanto ao alcance desta aproximação e a possibilidade de um entendimento nacional. Rui Rio vai dizendo uma coisa e o seu contrário, alegando que não há qualquer acordo nacional, mas ao mesmo tempo sem o excluir.

O argumento é de que tudo pode ser feito com "moderação". Se o Chega se moderar, explica o líder social-democrata, haverá caminho para o diálogo. Se não se moderar, não há qualquer hipótese. Nos Açores, conclui o raciocínio de Rio, o partido "moderou-se". É um bocadinho como dizer a uma criança mal-educada e que chama nomes ofensivos aos colegas para falar mais baixinho. Desde que não se oiça o que diz, disfarça o que pensa. Acontece que o programa do Chega e as propostas que tem apresentado no Parlamento existem e não deixam margem para dúvidas sobre aquilo que o partido é.

A chegada do Chega ao Parlamento causou um inevitável desconforto e muito se tem discutido sobre a melhor estratégia para não alimentar os fenómenos populistas. Defendi desde o início, nomeadamente quando André Ventura proferiu nas redes sociais declarações manifestamente racistas contra a deputada Joacine Katar Moreira, que a revelação clara do que defende o partido e o seu líder é preferível à pele de cordeiro, porque assim é mais fácil desmontar aos olhos dos eleitores qualquer tentativa de ilusionismo.

Sabendo-se o que está em causa nas propostas de imigração do Chega, ou em temas como a castração de pedófilos e a prisão perpétua, a posição só pode ser uma, a mesma que originou o manifesto pela clareza, assinado por meia centena de personalidades de Direita: "A deriva deve ser enfrentada. E a amálgama tem de terminar quanto antes, sem cumplicidades nem tibiezas".

Apesar da vitória pontual nos Açores, o PSD perde, a médio e longo prazo, muito mais do que ganha. Desde logo porque afasta eleitores que não se reveem nesta normalização e legitimação do Chega e que desconfiarão, no momento de ir às urnas, da possibilidade de acordos pós-eleitorais. Não por acaso, André Ventura já veio, de peito cheio, responder ao pedido de moderação do PSD exigindo-lhe que se radicalize, e criticar o PS alegando que idêntica aliança nacional será a via para derrubar a "geringonça".

Além da erosão de uma parte do eleitorado, Rui Rio belisca ainda mais a sua já frágil posição. Cai definitivamente por terra a imagem de coerência e de credibilidade que era, no meio de uma liderança povoada por guerrilhas internas e vários resultados eleitorais desastrosos, o único capital de Rio. A dupla cara agora revelada pelo presidente do PSD é o oposto de alguém que sempre se apresentou como guardião da moral e do sentido de Estado, acabando por ceder facilmente à tentação de inverter o jogo no Governo Regional. O tempo dirá quanto custa a jogada.