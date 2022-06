Um holograma na novela "Casa de Windsor"

Daniel Oliveira recorda as "celebrações da parente mais idosa", da "família mais famosa do mundo", referindo-se aos festejos do Jubileu de Platina de Rainha Isabel II, em Londres.

No seu habitual espaço de opinião na TSF, o cronista falou de "mais um momento de atenção mediática sem paralelo de uma família que, graças a uma interminável novela que romantiza a sua vida, subsiste na ribalta sem alguma outra qualidade para lá de ter um apelido reconhecido em todo o mundo". Após esta pequena apresentação, o jornalista estabeleceu uma semelhança entre a família real inglesa e a família Kardashian, porque, na sua opinião, "o mecanismo de fidelização e manutenção da atenção mediática é bastante semelhante".

"Desprovida de poder político e sem que a Rainha tenha de decidir, felizmente, o que lê, na única intervenção anual perante os deputados, a família real é hoje produtora de entretenimento", considera, mencionando episódios "desde o príncipe desavindo que foge por amor" ou ao filho proscrito pela amizade e presença regular nas festas de um banqueiro condenado por várias violações e abuso sexual".

Para o jornalista, existe "uma luxuosa e ostensiva redoma de vidro, cada vez mais transparente" em que a família real inglesa vive, que tem "acesso quase limitado aos círculos de poder económico, político e mediático", mas "sem liberdade para decidirem o mais ínfimo pormenor da sua vida, garante uns heróis, vilões e uns rebeldes que vão renovando o interesse popular na novela da casa de Windsor."

"Durante anos, o segredo e a contenção emocional eram a imagem de marca da Rainha, essenciais para manter a aura de respeitabilidade da instituição", mas, agora, "a exposição e as novelas emocionais são essenciais para manter o espetáculo em cena e preservar a única função que sobra à casa real: entreter o povo global".

Na opinião de Daniel Oliveira, "a melhor imagem do vazio e da artificialidade da monarquia", chegou na aparição do holograma de Rainha Isabel II na carruagem "que não saía à rua há duas décadas". "Uma excelente ideia e uma oportunidade para um corte radical na despesa", considera.

Para o cronista, "a única forma de manter a ilusão de que a tradição ainda é o que era, e que tem qualquer utilidade, é refugiarem-se na bolha e nem verem a imensa contradição em que vivem."

Recordando o discurso do príncipe William, neto da Rainha e "que deverá ser o futuro chefe de estado", onde "elogiou novos e velhos ambientalistas por desafiarem o status quo", mas, de acordo com o jornalista, "poucas coisas nos preparam para ver a instituição mais representativa do imobilismo social, do que alguém, cujo destino político ficou traçado no dia em que nasceu, elogiar a necessidade de quebrar com o status quo".

"O que separa a república da monarquia, mais que o ato eleitoral para escolher o chefe de Estado, é o seu ideal profundamente democrático", considera Daniel Oliveira, ressalvando que "existem democracias monárquicas, como há ditaduras republicanas", mas, "para quem acredita profundamente na democracia, ninguém pode representar a nação se não representar o seu povo e só pode representar o seu povo se responder perante ele".

Para o cronista, podem dizer que o monarca "representa a história da nação, o que nela é perene", contudo, "ele é a arqueologia que, sedento para sobreviver, se mantém de um tempo em que a soberania não era do povo: sobrou um holograma".

"Manter um anacronismo monárquico é decisão soberana dos britânicos, que só têm de respeitar, mas, se não temos nada a ver com isso, o que leva as televisões portuguesas a horas infinitas de um espetáculo que não é nosso e sem qualquer relevância política e que não tem qualquer impacto na nossa vida", questiona.

"Não é difícil perceber, noticiários televisivos em horário nobre, em canal aberto onde se dedicam 15 minutos a mais de um folhetim sobre a família real britânica, são entretenimento, não são informação: são a celebração jornalística do vazio, para relatar o vazio que estava a ser celebrado", conclui.