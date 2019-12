Uma assombração, duas encenações

O que de início parecia uma novela rocambolesca ameaça tornar-se uma dor de cabeça que, volta e meia, volta para assombrar o primeiro-ministro. O caso de Tancos, com todas as incidências que já ultrapassaram há muito a questão do roubo inicial, foi a maior pedra no sapato de António Costa durante a recente campanha para as legislativas. Além da acusação deduzida às portas da corrida, foi nessa altura que se soube que os titulares do processo ponderaram ouvir o primeiro-ministro e o presidente da República, mas foram travados pelo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Pouco dado a contemplações, seja qual for o alvo, o juiz Carlos Alexandre não só aceitou a indicação do ex-ministro Azeredo Lopes para que Costa seja sua testemunha, como exige que esse depoimento seja feito presencialmente. Por enquanto tanto o Conselho de Estado, que tem de autorizar a audição, como o gabinete do primeiro-ministro asseguram não ter chegado qualquer pedido do tribunal. Mas o caminho à especulação já foi aberto.

Irá o Conselho de Estado, com reunião prevista para 31 de janeiro, escudar-se na insistência de que o depoimento seja dado por escrito? Ou, a aceitar o embate com o carismático juiz, o que poderá esta audição trazer de novo? O que poderá ainda revelar esta longa e confusa novela que se arrasta há dois anos e meio?

Enquanto as dúvidas pairam, num caso cujo desgaste político estará para durar, o tempo é de negociação do Orçamento do Estado, um dossiê que se afigura mais simples para António Costa. As reivindicações das partes são conhecidas e sucedem-se declarações que indiciam vontade de viabilizar as contas para 2019, embora seja mais vantajoso para o Governo que essa aprovação se faça à Esquerda, de forma alargada, do que com soluções a fazer lembrar o incómodo orçamento limiano.

Mais do que aprovar o Orçamento, interessa é perceber as opções por detrás dele. E se a ideia de ficar ligado ao primeiro excedente orçamental em democracia agradará a qualquer ministro das Finanças, não deixa de ser incompreensível que esse resultado seja obtido à conta do aperto de cinto no investimento público, numa altura em que setores como a Saúde ou a Educação estão claramente a necessitar de reforço, sem contar com os riscos do descontentamento nas forças policiais.

No debate quinzenal, Costa voltou a prometer "boas notícias" para a Saúde, mas tantos anos de cativações fazem olhar com desconfiança para os números. É que nem sempre o ponto de partida é para levar a sério, sendo preciso esperar pela execução. E no meio das bocas sobre as negociações em curso, o primeiro-ministro acabou por ter uma frase mal conseguida, mas que traduz bem, lida à letra, a falta de ambição que o Governo tem colocado nos serviços públicos: "a ambição do Bloco é sempre muito exigente e nem sempre nós somos capazes de ser tão exigentes na satisfação dessa ambição". Aguardemos pelas revelações dos próximos capítulos.