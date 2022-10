Umaro Sissoco Embaló, primeiro Presidente africano com Putin e Zelensky

Umaro Sissoco Embaló (USE) é o Presidente (PR) da Guiné-Bissau (GB), mas também o PR em exercício da CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Foi aliás mais nesta qualidade que visitou Moscovo (25 Out.) e Kiev (27 Out.). Esta visita complementa a do PR do Senegal, Macky Sall, também PR em exercício da União Africana, efectuada a Putin em Junho último. Presidindo a dois países da CEDEAO, Embaló e Sall, vizinhos fronteiriços, têm demonstrado uma sintonia inevitável nesta sub-região africana, já antes destes tempos de guerra.

USE fica assim para a história como o primeiro PR africano a ser recebido pelos dois antagonistas europeus, sendo que Zelensky afirmou "ser o primeiro africano a ouvir a verdade". Porquê esta visita oficial agora? USE afirmou levar uma mensagem de paz a Moscovo, retórica normal para quem não quer divulgar o sumo principal da agenda que levou no bolso. A CEDEAO, assolada por três golpes militares desde 2020 (Mali, Burkina Faso e República da Guiné), com patrocínio russo, aumentando as tensões entre franceses, locais e russos nesta geografia, leva o PR Embaló a querer perceber melhor os planos de Moscovo para esta África que foge do deserto, se torna tropical e se estende até ao estratégico Golfo da Guiné, o já confirmado novo objectivo jihadista em África. Por outro lado, trata-se de uma visita em sintonia com nova crise dos cereais no horizonte, motivo de preocupação para africanos e europeus, já que o bloqueio destes fará aumentar o preço do pão nas bancas de venda, afectando directamente o estomago dos mais pobres, os quais sem nada a perder, rapidamente provocarão a revolta na rua, no bairro, na cidade, em estados politicamente frágeis, onde o telemóvel é a arma dos pobres, no sentido em que estes facilmente se mobilizam pelas redes sociais, nada avessa à desinformação e à manipulação das massas, conforme provaram os golpes no Mali (2020) e no Burkina (2021). Creio terem sido estes os assuntos principais das conversas que o PR da GB e da CEDEAO teve com os dois maiores produtores de cereais do Mundo. Embaló não terá servido de mensageiro entre Putin e Zelensky, mas antes entre Macky Sall e Putin, na preocupação dos avanços russos em África e da utilização dos cereais enquanto arma na disputa europeia, que afectará sobretudo os africanos.

Guterres adia viagem à Argélia

O Secretário-Geral da Nações Unidas, que tinha na agenda participar na 31ª Cimeira da Liga Árabe, que decorrerá em Argel amanhã e

depois (01 e 02 Nov.) mas foi obrigado a desmarcar esta viagem. Porquê? Precisamente pela actual situação de bloqueio dos cereais no Mar Negro. Guterres precisa novamente de marcar presença no desbloqueio deste "irritante", nem que seja só na fotografia final, para poder continuar a provar ao Mundo que as Nações Unidas contam e que conseguem atingir resultados, por mínimos que sejam. Enquanto elo mais fraco aos olhos do Mundo, já que não conseguiu evitar a guerra, a ONU há muito que carrega o ónus de ter de provar que continua a ser peça-chave, pelo menos na gestão das crises humanitárias que resultam das disputas para as quais não tem capacidade de resolver a montante. Este é aliás um erro comum do homem também comum, já que não compreende que esta organização é constituída por estados independentes, com independência no processo de tomada de decisão, quer os caminhos sejam os da paz ou da guerra. A ONU encontra-se no meio, a tentar gerir o impossível. Por isso mesmo, Guterres decidiu "ficar em casa", entre telefonemas e mails, quando também seria importante estar presente em Argel, onde marroquinos e argelinos estarão face-a-face, nariz-com-nariz e mãos atrás das costas a decidir os destinos sahraouis.

Tunísia ameaçada pela FIFA

Foi no final da passada semana que a FIFA enviou carta/aviso à Federação de Futebol da Tunísia (FFT) sobre a hipótese desta ser excluída do próximo Mundial de futebol, agora a escassos 20 dias do seu início. Porquê? Porque a FIFA alega haver interferências do novo Governo de Cartago no seio da FFT, algo que vai contra os Estatutos da federação que rege o futebol mundial. O Ministro do Desporto tunisino, Kamel Deguiche, terá ameaçado dissolver alguns órgãos da FFT, caso não aconteça o que não foi ainda divulgado! Com uma nova Constituição e um novo Governo com menos de seis meses, o futebol apresenta-se como um trunfo para a mobilização nacional e consolidação de um novo regime "presidencial-presidencialista", onde o PR Kais Saied goza de poderes reforçados após a nova Constituição ter sido referendada e aprovada em Julho passado.

A Acontecer / A Acompanhar

