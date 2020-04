Vá para fora cá dentro. Estado de emergência parte III está aprovado

Boa tarde. O Parlamento aprovou hoje o prolongamento do estado de emergência, ainda que o decreto presidencial preveja já o alívio de algumas restrições. António Costa pede aos portugueses que façam férias cá dentro, para ajudar o país. Entretanto, o mundo perdeu Luís Sepúlveda para o novo coronavírus. O escritor chileno, de 70 anos deixa-nos uma obra imensa e o exemplo de que há causas pelas quais vale mesmo a pena lutar. Vamos aos números que contam a história desta quinta-feira.

Os números mais recentes

Confirmadas estão já 629 mortes em Portugal devido à Covid-19, mais 30 só nas últimas 24 horas. Os casos de contágio continuam a aumentar e totalizam já 18.841, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). A boa notícia: 493 pessoas conseguiram recuperar, mais 110 desde o último balanço.

Em Espanha, registaram-se mais 551 novos óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, que representam uma subida em relação ao dia anterior. O número de vítimas mortais é já superior a 19 mil.

Nos Estados Unidos, todos os dias se batem recordes: morreram mais 2.569 pessoas nas últimas 24 horas, o balanço diário mais elevado contabilizado até agora por um país. O total de óbitos sobe, assim, para 28.326.

Fora dos holofotes, nos últimos dias, a China registou 46 novos casos de Covid-19, 30 dos quais foram importados. Apesar de as autoridades chinesas terem banido a entrada de estrangeiros, muitos chineses radicados no exterior têm estado a regressar ao país.

O que se passa no terreno

Os especialistas admitem que o crescimento exponencial da Covid-19 possa estar a ser travado, mas pedem cautela e avisam que "Portugal não atingiu ainda o pico da doença".

Mais um motivo para levarmos a sério os alertas da Organização Mundial de Saúde, que veio avisar que as restrições só se podem levantar se a transmissão estiver controlada.

Em Ovar, o surto está praticamente controlado e a Direção-Geral de Saúde admite que o cerco sanitário pode ser levantado no fim de semana.

Quando e como vamos sair disto? A Dora Pires explica.

Entretanto, a ASAE recebeu, até agora, 4.500 queixas desde o início da pandemia. A maioria dos casos tem a ver com especulação de preços.

E porque vem aí mais uma época de incêndios, o Governo garantiu hoje no Parlamento que há um plano de contingência preparado, tendo em conta a pandemia que vivemos.

O que a política está a fazer...

O Presidente da República decretou e o Parlamento aprovou. Marcelo Rebelo de Sousa decidiu prolongar estado de emergência até 2 de maio. O decreto - que pode ler aqui na íntegra -começa, no entanto, a dar alguns sinais de abertura., mas admite também restrições por grupos etários ou locais de residência.

Já esta tarde, a Assembleia da República aprovou a renovação do estado de emergência, com votos a favor de PS, PSD, BE, CDS e PAN, votos contra do PCP, da IL e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira e abstenção do PEV e do Chega.

... e como tudo isto mexe com a economia

A TAP vive o "momento mais delicado dos seus 75 anos". Quem o diz é o presidente da companhia, que foi ao Parlamento pedir ajuda ao Estado.

Quem decidiu retomar a produção foi a Autoeuropa, já no fim deste mês. A decisão abrange todas as outras 18 empresas fornecedoras instaladas no parque industrial da fábrica da Volkswagen.

Foram os primeiros a ter de parar e deverão ser os últimos a retomar a atividade. As empresas que organizam festivais de música estão com a corda na garganta e pedem ajuda para poderem salvar dezenas de postos de trabalho.

A lista de setores que, por estes dias, vão batendo à porta do Estado parece ser interminável. O ministro da Economia veio, entretanto, avisar que as ajudas públicas significam, quase sempre, impostos mais tarde.

Informações que lhe podem ser úteis

Como pedir o subsídio de desemprego? A TSF preparou-lhe um guia prático que o ajuda a evitar ter de se deslocar presencialmente a algum lado.

A Direção-Geral da Saúde lançou um manual para ajudar os portugueses a lidar com o isolamento social.

Se tem um cão e faz parte de um grupo de risco, fique a saber que há pessoas dispostas a passear o seu animal de estimação por si. Na plataforma "Vizinho e Cãopanhia" vai encontrar as pessoas certas.

Sugerimos ainda que...

Hoje há treino? Há, à hora do costume, mas através da internet. O Clube da Mãe D' Água encontrou uma forma criativa para manter a forma dos seus atletas. O Afonso de Sousa conta-lhe tudo.

E vender mais de 130 mil bilhetes para um jogo de futebol imaginário? Foi o que fez o Lokomotiv Leipzig, para fazer face à crise que atravessa. Toda a história, aqui, pela caneta do Tiago Santos.

E, no meio desta pandemia, o que aconteceu aos grandes temas que preocupavam o mundo? O Luanda Leaks, o Brexit ou a vingança do Irão? Desapareceram? A Carolina Rico foi à procura de respostas.

"Sete cavalos selvagens" é a crónica de hoje do Fernando Alves em mais um "Sinais".

Não se esqueça de que todos os dias temos uma sugestão de leitura. Hoje, o escritor - que também é pivô da SIC - Rodrigo Guedes de Carvalho lê um excerto de "Rosa espantada", o romance mais recente que lançou.

E porque hoje é o dia mundial da voz, "Sem medo do medo" fala precisamente disso: da importância da voz.

Até amanhã.