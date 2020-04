Vencer a Covid-19. Mais de 1000 em Portugal já o conseguiram

Boa tarde. Hoje há números encorajadores da evolução da pandemia do novo coronavírus em Portugal. E anúncios políticos importantes. Na semana do 25 de Abril, a TSF tem ainda uma grande entrevista com o presidente da Assembleia da República. Mas, primeiro, vamos aos números que marcam esta quarta-feira.

Os números mais recentes

Não dá para respirar de alívio, mas é um bom sinal: o número de pacientes que recuperaram da Covid-19 em Portugal é agora muito superior ao número de mortes. São mais de 1100 casos de recuperação contra os 785 óbitos registados até ao momento. Ainda assim, o número de vítimas mortais voltou a aumentar: mais 23 nas últimas 24 horas.

Em Espanha, o número de mortos voltou a subir ligeiramente. Neste país, a pandemia já matou 21.717 pessoas.

Nos Estados Unidos morreram mais 2751 infetados, elevando o total de óbitos para mais de 44.800. A suspensão da imigração, anunciada por Donald Trump, vai vigorar durante dois meses.

A taxa de letalidade no Brasil subiu para 6,4% e há já mais de 2700 mortos.

O que se passa no terreno

Já apareceram os migrantes que andavam desaparecidos. Os 19 cidadãos que estavam num hostel na Morais Soares, em Lisboa, estão legais e o Governo garante que não têm qualquer limitação de circulação. O PSD de Lisboa já veio, entretanto, avisar que há mais sítios na capital como este hostel e exige medidas urgentes à autarquia liderada por Fernando Medina.

Os estrangeiros que ficaram "presos" em Portugal por causa da pandemia elogiam o nosso país pela resposta que está a dar à Covid-19. E dizem que, se é para estarem confinados, preferem estar cá a terem de ir para o país de origem.

O que a política está a fazer...

Seria "suicida" juntar à crise pandémica, económica e social uma crise política. O alerta é do presidente da Assembleia da República. Em entrevista à TSF - que pode ler e ouvir na íntegra aqui -, Eduardo Ferro Rodrigues fala ainda da polémica em torno das comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, acusa os que andaram "mascarados de 'abrilistas'" de estarem a pôr as garras de fora e garante que as petições que andam a circular na internet não lhe dizem nada.

A crítica ao presidente da Assembleia da República chegou, entretanto, de onde menos se esperava: Carlos César, no programa da TSF Almoços Grátis, veio dizer que Ferro Rodrigues e os grupos parlamentares "não estiveram bem" em todo este processo.

Ainda a propósito de celebrações, a CGTP quer manter a tradição - parte dela, pelo menos - e assinalar o 1.º de Maio na Alameda, em Lisboa, como de costume. Mas respeitando sempre as regras de distanciamento social.

Hoje foi dia de debate quinzenal e António Costa aproveitou para anunciar uma descida do IVA nas máscaras e no gel desinfetante. A proposta tinha sido de Rui Rio. O primeiro-ministro aproveitou ainda para anunciar que o layoff - para as empresas que aderiram - começa a ser pago já esta sexta-feira.

Que Rui Rio sempre teve uma relação difícil com a comunicação social não é novidade. Novas são as críticas do líder do PSD ao apoio que o Governo decidiu dar a este setor que, como tantos outros, está a sofrer brutalmente com os efeitos económicos desta pandemia. Rui Rio questiona-se sobre se será justo o Estado antecipar 15 milhões de euros em publicidade institucional às empresas de comunicação social. O que Rui Rio não diz é qual é a alternativa que propõe para ajudar este setor. Ou se defende que a comunicação social deve ser deixada "à morte".

... e como tudo isto mexe com a economia

A Caixa Geral de Depósitos já emprestou quase 11 mil milhões de euros à economia. O valor foi adiantado por Paulo Macedo, presidente do banco público, esta quarta-feira no Parlamento. O presidente da CGD disse ainda que "é uma falácia dizer que o dinheiro está caro" e quer adiar - ou cortar mesmo -os prémios de administradores e trabalhadores.

O Governo está a trabalhar na criação de uma tarifa social de internet. A ideia é ajudar franjas da população, com maior carência económica, a combater a infoexclusão.

A Federação Portuguesa de Futebol está, entretanto, a trabalhar num plano que permita o regresso gradual da atividade do futebol.

Informações que lhe podem ser úteis

A linha SNS24 vai passar a ter intérpretes de língua gestual, para dar suporte a surdos em videochamadas. O anúncio foi feito hoje pelo Governo.

Pela primeira vez em 50 anos, celebramos o Dia da Terra fechados em casa ou equipados com luvas e máscaras. A Fundação Oceano Azul alerta para os riscos que este período pode ter para o meio ambiente, nomeadamente quando se começa a ver tanto material de proteção espalhado pelo chão.

A verdade é que o ambiente não está a "respirar melhor" com esta pandemia. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a redução de emissões de CO2 não abrandou as alterações climáticas.

E se um smartwatch lhe pudesse salvar a vida, caso esteja infetado com Covid-19? Estão aí os primeiros relógios capazes de avaliar a saturação periférica de oxigénio no sangue. E o Rui Tukayana já andou a experimentá-los.

Sugerimos ainda que...

"À distância de um braço, um pouco mais" é a crónica de hoje do Fernando Alves em mais uns "Sinais".

Em "Sem medo do medo", falamos dos "Direitos fundamentais da pessoa com deficiência durante a pandemia".

A Teresa Dias Mendes esteve à conversa com a escritora Ana Margarida Carvalho: "Grândola nos pulmões de uma varanda" dá o mote a "Um dia de cada vez".

A sugestão de leitura hoje fica a cargo do arquiteto, escritor e fotógrafo Duarte Belo. E a escolha foi para "A Europa desencantada" de Eduardo Lourenço.

E temos sempre o "Tubo de Ensaio", para rir e pensar, com o Bruno Nogueira e o João Quadros. "Telescola e aulas de educação sexual" é o tema de hoje. E promete.

Até amanhã.