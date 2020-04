Ver luz ao fundo do túnel sem criar uma segunda vaga

Nos últimos dias não falamos de outra coisa: todos queremos ver a "luzinha ao fim do túnel", para usar a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, e cresce a ansiedade por retomarmos alguma normalidade. Alguma, porque já todos percebemos que as rotinas e hábitos sociais que tínhamos não poderão ser retomados de imediato nem há um ponto mágico em que voltamos à nossa vida pré-pandemia. O retomar da atividade será faseado e não existem respostas, nem sequer aproximadas, para a altura concreta em que isso irá acontecer.

As projeções estão em permanente atualização e a leitura dos dados é ainda pouco sólida, havendo opiniões divididas entre os próprios especialistas. Poderemos já ter atingido o pico e estar no planalto de que a Direção-Geral da Saúde tem falado, mas face à limitada expressão do número de testes realizados os dados sobre infeções são, por si só, pouco sólidos para avaliarmos a progressão da doença. Os óbitos e internamentos, nomeadamente em cuidados intensivos, poderão ser mais relevantes para caracterizar a evolução e severidade, mas também nestes indicadores há sinais que permitem otimismo, embora seja ainda cedo para leituras definitivas.

O facto de termos um planalto, com uma linha de novos casos sem picos súbitos idênticos aos registados em Espanha ou Itália, faz toda a diferença na capacidade de resposta dos serviços de saúde e consequente mortalidade. Dá-nos o tempo de que precisamos para aliviar a carga sobre os cuidados intensivos e para termos novas respostas da acelerada investigação em curso por todo o Mundo. Mas significa também que diluímos os casos no tempo, o que implica uma maior capacidade de manter o rigor no confinamento e exige mais paciência à população. Com uma segunda consequência que representa um risco adicional. Ao termos menos infeções conseguimos menor percentagem de pessoas imunizadas e, estando muito longe de atingir a imunidade de grupo, um regresso prematuro à atividade faria com que tivéssemos o risco de uma segunda vaga antes do verão.

É neste contexto de elevada incerteza e risco que se avalia a possibilidade de regresso à escola. Já percebemos que, à exceção do Secundário, por vontade do Governo os alunos mais novos dificilmente voltam a ter aulas presenciais. A prioridade deverá ser o regresso dos alunos mais velhos, com mais capacidade de cumprirem as regras de distanciamento e com a questão dos exames a condicionar o debate. Os peritos são unânimes em considerar que é cedo para tomar decisões e que estas deverão ser ponderadas no final de abril, mas percebe-se desde já uma grande resistência a uma eventual reabertura das escolas. Isso mesmo expressam com firmeza os sindicatos, através da Federação Nacional da Educação, ao mesmo tempo que entre os alunos circula uma petição exigindo o cancelamento dos exames. A idade média elevada dos professores é um fator de risco a ter em conta e, ainda que os peritos venham a recomendá-la, uma reabertura dificilmente será acompanhada de um ambiente de tranquilidade entre a comunidade escolar.

Entre os alunos mais novos, a questão que se coloca é outra. Há um problema de recursos, claro, já repetidamente sinalizado e para o qual Governo e autarquias procuram soluções, mas há acima de tudo a necessidade de decidir que modelo de ensino vamos querer no 3.º período. Mais do que cumprir currículos e atingir metas, num contexto em que tenderão a acentuar-se desequilíbrios e desigualdades sociais, este é o momento de os professores assumirem um papel social e de privilegiarem o desenvolvimento de outras competências. É um tempo novo, para os alunos e para as próprias famílias. As aprendizagens curriculares recuperam-se em anos seguintes. A distância e as limitações do contacto direto recomendam uma abordagem inteligente às prioridades do ensino nesta fase.