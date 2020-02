Quem me conheça sabe que tenho a mania dos versos - de os ler, de os decorar, de os recitar, dantes, às vezes, até de os escrever. Sobretudo em português mas também em espanhol, francês e inglês. (Com a passagem dos anos toda essa estrangeirada se vai tornando fugidia e desaparece a pouco e pouco, enquanto o peito ilustre lusitano continua nas suas sete quintas, o que me fez pensar na tia Laura - que haveria sido minha contra-parente se não tivesse já morrido quando a ocasião se proporcionou - nascida em Portugal, partida para Inglaterra aos dezasseis anos, convertida à Igreja local, casada com inglês, depois viúva, que já muito velhinha desaprendeu a língua inglesa e a igreja respetiva, reaprendeu sem dar por isso o português que se tinha quase completamente sumido do seu viver e, sem pedir exemplo nem conselho a ninguém, retomou os ritos e as preces da Santa Madre Igreja, católica, apostólica e romana, em que fora criada na casa de seus pais, donde a tinham levado menina e moça).

Falo nisto agora porque a D. Quixote está a publicar um livro meu, seleção feita pelo Ricardo Soares de Oliveira de cerca de cem destes Bloco-Notas, de entre os trezentos e tal publicados no blog Retrovisor de Vera Futscher Pereira que me concedeu asilo político de 2014 a 2019, e a que dei o nome de Inventário. Saem por ordem cronológica e antes do primeiro pus poema meu chamado Depois da Revolução, datado de Londres em Janeiro de 1977 que começa Que saberão de nós os que nos virem/Nas gravuras futuras, nos retratos antigos/Quando o tempo tiver confundido as razões/E, em vez de diferentes, formos todos parecidos? prossegue futurando que os vindouros nos acharão mais felizes do que eles e remata sem saber se algum perceberá Que a História rouba as almas das vidas que ilumina/E só fomos felizes como foram os escravos?, sendo o final inspirado por conversa sobre le bonheur des esclaves com o Fernando Andersen Guimarães, meu conterrâneo em Londres nessa altura.

Isto de versos é bicho que rói. Gostei de ver o poema no começo do livro e, depois, lamentei não ter posto outro no fim, inédito, sem título, escrito circa 1960, de que a Mãe gostava tanto que o trazia na carteira e que eu achava ridículo. Hoje, quinze anos mais velho do que a Mãe quando ela morreu, sou menos intolerante. Aqui vai.

O menino ia erguendo Sobre a madeira lisa do sobrado, Com paciente e infantil cuidado, Um castelo de cartas de jogar.

Tinha-o quase acabado quando o vento, Pela janela que ficara aberta, Passou e dispersou num só momento Todo o trabalho dessa manhã certa.

O menino primeiro chorou. Depois Juntou as cartas todas a seu lado, Foi fechar a janela, suspirou E com paciente e infantil cuidado, Recomeçou a erguer O seu castelo de cartas no sobrado.