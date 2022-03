Vozes da Ucrânia

Hoje no meio de tantas notícias, de tantas análises, de tantas opiniões e de tantos receios, muitas coisas ficam sem sentido de ser ditas.

Este é um espaço de opinião e hoje pensei que podia ser a voz de quem, estando no meio de uma guerra, enfrentando uma catástrofe humanitária, não se consegue ouvir e ainda assim, cuida. Pareceu-me importante deixar a voz dos que estão no terreno, a viver este drama, que é a guerra na Ucrânia.

Partilho alguns dos testemunhos daqueles que estão de forma corajosa a fazer tudo para que haja sinais de esperança e de amor no meio disto tudo:

Ioana, voluntária da Cáritas Polónia a trabalhar na fronteira

"Dizer que é intenso é como não dizer nada. Há uma semana, um homem virou a vida de tantas pessoas de cabeça para baixo. Eu e todos os colegas da equipa da Cáritas vivemos de uma maneira completamente diferente. Ninguém conta as horas de trabalho, ninguém diz que não é o seu dever, ninguém partiu. Todos nós vivenciamos milagres que, acima de tudo, têm o rosto de pessoas individuais. Abraçamos o máximo que podemos, damos o máximo das nossas possibilidades, cujos limites, com a ajuda de Deus, mudam constantemente."

Edward Lucaci, técnico da Cáritas da Moldavia

"Estamos no nosso centro de atendimento onde estamos a acolher 100 pessoas refugiadas. Não são apenas recebidas, são cuidadas e apoiadas com alimentos, água, tratamento médico e apoio emocional. Em Quichinau (capital da Moldávia) estão agora zero graus e está a nevar e estas pessoas estão à procura de esperança. Nós estamos aqui, com o apoio da nossa rede que nos envia também os seus desejos de paz, as suas orações e são um apoio fundamental para os refugiados ucranianos que estão a chegar à Moldávia à procura de dignidade e segurança."

Odarka, responsável de comunicação da Cáritas Ucrânia

"Olá a todos, o sou a Odarka. Graças a Deus tive a possibilidade de deixar Kieve e estou agora com os meus filhos, na cidade de Lviv. Estamos relativamente porque ainda há pouco soaram as sirenes de aviso de bombardeamento. As cidades da Ucrânia estão a ser arruinadas. Quero dizer-vos que a Cáritas Ucrânia está a fazer o possível e muitas vezes o impossível para apoiar as pessoas que estão a sofrer por causa desta guerra. Vivemos uma situação extremamente difícil e muito imprevisível. Agradecemos a todos, o apoio que estamos a receber de todos vós, em todo o mundo."

Maria Pidlubna, assistente social na Caritas Diocesana de Boryslav, Ucrânia

"Este é o centro de acolhimento da Cáritas em Boryslaw perto de Lviv. Aqui estão a ser acolhidos deslocados internos e procuramos ter algumas atividades com as crianças. Algumas são crianças que vieram de um orfanato da região de Donetsk. As crianças estão assustadas, algumas chegaram constipadas e são muito fechadas, não querem dizer o seu nome ou a idade. Na Cáritas Boryslav tentamos brincar com eles, pintar juntos, apenas para criar um espaço seguro e tentar estabelecer contato. Muitas crianças começam a pintar com tinta preta, coisas realmente assustadoras, mas depois vão acrescentando outras cores."

É impossível ficar impassível a tantos testemunhos que nos chegam... Ninguém estava preparado para isto.

Cuidar, proteger e salvar vidas é a missão da Cáritas em todo o mundo. Todos estamos a trabalhar para isto seja possível. E, acima de tudo, para lembrar todos os dias que, entre lutas de poderes, há vítimas que são homens, mulheres, crianças, jovens com vidas interrompidas e marcadas para todo o sempre! Europeus como nós.

Tornemo-nos próximos.