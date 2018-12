São críticas atrás de críticas. Rui Rio considera que o Estado falhou nos incêndios, no socorro (e dá como exemplo o acidente com o helicóptero do INEM), falhou na estrada de Borba e também falhou na assistência a pessoas e empresas vítimas dos vendavais no centro do país. Destaque ainda para as "polémicas na ferrovia sobre falta de manuntenção, que pode originar insegurança".

Mas "o expoente máximo de falhas ao nível da segurança" chama-se Tancos.

Rio não tem dúvidas: "desde há muitos anos que não me recordo da segurança ter falhado tanto como falhou em 2018 e em parte em 2017. O governo tem de meter a mão na consciência".

Depois deste primeiro ataque ao Governo, Rio aponta para outra pasta, a da Saúde. O presidente do PSD diz que aí se "vão acumulando polémicas, ineficácias, falta de investimento e de manutenção".

Assim, o que Rui Rio deseja para 2019 é que o executivo de António Costa "faça diferente".

E até pode contar com o líder do PSD para que isso aconteça. "Da minha parte", diz Rui Rio "estou disponível para dar todos os contributos que um partido da oposição consciente deve dar para que os portugueses tenham uma vida melhor".