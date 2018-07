A homenagem a João Semedo por quem o conheceu

José Manuel Pureza diz que perdeu o "melhor amigo" dos últimos anos. A morte de João Semedo pesa sobre quem conheceu pessoal e intimamente o antigo coordenador do Bloco de Esquerda, que morreu esta manhã, aos 67 anos.

O antigo líder parlamentar do Bloco e companheiro de João Semedo companheiro de João Semedo nas batalhas em prol da despenalização da eutanásia e mudança no Serviço Nacional de Saúde lembra um " ativista, lutador determinado e elegante, campeão da dignidade ".

Marisa Matias destacou a "coragem e determinação" de João Semedo, considerando que este "trazia alma e coração à atividade política".

A eurodeputada bloquista recordou o momento em que João Semedo falou em público na campanha às presidenciais, nas quais foi candidata, em 2016, apesar de ter acabado de retirar as cordas vocais. Um ato de "coragem", elogia.

Mariana Mortágua diz que aprendeu "enormes lições" com João Semedo . A deputada bloquista refere-se ao antigo coordenador do Bloco de Esquerda como "um sábio" e um homem com "um bom humor contagiante".

"Em todas as áreas, era a ele que podíamos recorrer sempre para um conselho ou uma opinião. Tinha sempre um bom instinto."

"Quando entrei para o Parlamento como deputada, foi ele a primeira pessoa a dizer-me que nem sempre aquele que fala mais alto é necessariamente aquele que passa melhor a mensagem e ganha o debate", recordou a deputada bloquista.

Também Francisco Louçã recorda a "humanidade, alegria, abertura, interesse, curiosidade, vontade de estar com os seus amigos e camaradas e aprender com outras pessoas" de João Semedo, que considera "um dos dirigentes políticos mais marcantes dos últimos anos".

Catarina Martins, pronunciou-se, para já, apenas nas redes sociais . "Obrigado, João", escreveu.