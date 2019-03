A Hora da Europa. Marisa Matias "Não me sinto particularmente feliz por ser a única cabeça de lista mulher"

PUB

Manuel Pizarro

Questionado sobre o facto de integrar a lista do PS ao Parlamento Europeu em nono lugar, Manuel Pizarro responde: "Confio muito que vamos aumentar o número de deputado".

Marinho Pinto contra o populismo

A cabeça de lista do Partido Democrático Republicano candidata-se "para defender o projeto europeu. Candidato-me para combater o populismo de direita e de esquerda".

Nuno Melo sobre Pedro Marques

O cabeça de lista do CDS às europeias diz que Pedro Marques "não é candidato a eurodeputado, é candidato a comissário europeu".

"De que tem medo Pedro Marques?"

Paulo Rangel, cabeça de lista o PSD às europeias, arranca o debate com críticas a Pedro Marques, referindo que o PS tem medo de trazer o cabeça de lista aos debates.

Hora da Europa com eurodeputados

Os eurodeputados Paulo Rangel (PSD), João Pimenta Lopes (CDU), Nuno Melo (CDS), Marisa Matias (BE), António Marinho e Pinto (PDR) e o candidato a eurodeputado Manuel Pizarro (PS) discutem as grandes questões que interessam à União Europeia num debate moderado por Ricardo Alexandre em direto a partir da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), às 10h15 no horário do Fórum TSF.

Depois de Coimbra e antes de Braga e Lisboa, é no Porto que acontece o debate aberto ao público, ao qual se associa a Associação de Estudantes da FLUP e o Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais.

A Hora da Europa na TSF tem o apoio do Parlamento Europeu.